Revelan la primera hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Un estruendo durísimo alertó a la comunidad. No era una explosión, ni tampoco una ráfaga de fusil, sonidos que ya reconocen en la región del Catatumbo por el constante accionar de los guerrilleros en la zona. Esta vez fue distinto.
Lea aquí: Esta fue la última comunicación del avión de Satena en el que murieron 15 personas en Norte de Santander
Los que pudieron salieron y otros se aventuraron a llegar hasta donde sintieron el ruido, en la vereda Curasica, del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander. Al tiempo, las autoridades reportaban la desaparición de un avión de la aerolínea estatal Satena, que había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta con rumbo a Aguas Claras, en Ocaña.
La aeronave, una Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, desapareció de los radares a las 11:54 de la mañana entre la Playa de Belén y Hacarí. Su llegada a Ocaña estaba prevista apenas 11 minutos después, a las 12:05 de la tarde. Pero se perdió en el aire.