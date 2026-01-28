Revelan la primera hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Un estruendo durísimo alertó a la comunidad. No era una explosión, ni tampoco una ráfaga de fusil, sonidos que ya reconocen en la región del Catatumbo por el constante accionar de los guerrilleros en la zona. Esta vez fue distinto. Lea aquí: Esta fue la última comunicación del avión de Satena en el que murieron 15 personas en Norte de Santander Los que pudieron salieron y otros se aventuraron a llegar hasta donde sintieron el ruido, en la vereda Curasica, del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander. Al tiempo, las autoridades reportaban la desaparición de un avión de la aerolínea estatal Satena, que había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta con rumbo a Aguas Claras, en Ocaña. La aeronave, una Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, desapareció de los radares a las 11:54 de la mañana entre la Playa de Belén y Hacarí. Su llegada a Ocaña estaba prevista apenas 11 minutos después, a las 12:05 de la tarde. Pero se perdió en el aire.

Cuando la comunidad de Curasica supo de la desaparición de la aeronave pensó en el estruendo, podría haber sido la aeronave perdida que cubría una ruta ya habitual en la zona. Y así fue, fueron ellos, los habitantes de la vereda quienes hallaron el avión siniestrado. En videos que ya circulan en redes sociales se puede ver a un grupo de personas en medio de una espesa niebla mezclada con humo grabando las partes del ensamblaje del avión y algunos hierros retorcidos que denotaban lo violento que había sido el impacto. “Esta es la lamentable situación que se vive en este momento. Se confirma el fallecimiento de todos los integrantes que venían en la avioneta”, se le escucha decir a una mujer en una de las grabaciones confirmando la tragedia del vuelo NSE 8849.

En ese vuelo viajaban 15 personas, 13 pasajeros y dos tripulantes. Todos murieron. La aerolínea, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil expresaron sus condolencias y anunciaron investigaciones para establecer las causas del siniestro. Ya manejan una primera hipótesis de lo sucedido. La primera causa del accidente sería la variabilidad climática, pues al parecer, desde hace una semana no para de llover en la región del Catatumbo. La lluvia, acompañada de nubosidad, habrían reducido las condiciones de visibilidad en sectores cercanos al lugar donde fue ubicada la aeronave siniestrada, lo que coincide con los videos de quienes encontraron los restos del avión. Siga leyendo: (Fotos) ¿El avión estaba apto para volar? Revelan informe técnico sobre el accidente de Yeison Jiménez La Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, junto con otras entidades, se encargarán de la investigación del siniestro. Debido a la dificultad de las condiciones del terreno, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, informó que hasta las 8:00 de la noche de este miércoles solo se habían podido recuperar seis cuerpos de las 15 víctimas.

Lista de víctimas del vuelo NSE 8849 de Satena siniestrado en Norte de Santander