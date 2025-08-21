Así es el avión P-8 que acompaña a los tres buques de guerra estadounidenses rumbo a Venezuela

Como una manera de combatir a los diferentes cárteles del narcotráfico en Latinoamérica que han sido catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, el presidente Donald Trump ha ordenado un despliegue de sus Fuerzas Militares en el mar Caribe.

La orden se dio a conocer la semana pasada y se comenzó a ejecutar este lunes cuando tres buques de guerra comenzaron su recorrido rumbo a costas venezolanas. Las embarcaciones USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson arribarían a aguas del país sudamericano con alrededor de 4 mil marineros e infantes de marina.

Junto a estos buques llegaría también un avión militar Boeing P-8 Poseidón, así lo confirmó el representante republicano Carlos A. Giménez en su cuenta de X.