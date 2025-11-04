¿Bajas en la Celac son consecuencia de sanciones de Estados Unidos a Petro y los suyos? Esto se sabe

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) se realizará entre el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.
A este encuentro estaban invitados líderes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes ya no asistirán al encuentro programado para la próxima semana en Colombia.
Según un reporte del Financial Times, las cancelaciones se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos acusara a Gustavo Petro de ser un “narcotraficante ilegal” y autorizara operaciones militares contra presuntas embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe, lo que elevó la tensión diplomática entre ambos países.
Es la cuarta edición del encuentro en 12 años, diseñado para reunir a 60 líderes de Europa, América Latina y el Caribe. Sin embargo, ahora se anticipa una participación muy baja, en medio de la preocupación por la postura de Trump hacia Colombia y su enfoque de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Finalmente, la Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, a quien la líder del Ejecutivo europeo ha pedido que asista en su nombre.