Balacera en el norte de Bogotá: dos heridos en estado crítico permanecen en la UCI

La balacera ocurrida en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén, continúa generando preocupación entre autoridades y ciudadanos, mientras se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de las víctimas. De acuerdo con el más reciente parte médico entregado por la Fundación Cardio Infantil, dos de los seis heridos permanecen en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Le recomendamos leer: Subametralladoras en Medellín: así las traen las bandas y estos son los usos que le dan Se trata de dos hombres, de 36 y 75 años, quienes presentan impactos de bala en zonas delicadas como el tórax y el abdomen, por lo que su condición es de alta complejidad y están bajo estricta vigilancia médica. El hecho ocurrió en la tarde del lunes 13 de abril y quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales.

En cuanto a los otros cuatro lesionados, el centro médico informó que continúan en valoración y a la espera de posibles intervenciones quirúrgicas. Estas personas presentan heridas por proyectil en distintas partes del cuerpo, principalmente en abdomen y extremidades, además de algunas fracturas derivadas del ataque. Puede leer: Identifican a capturados por balacera frente a la Registraduría en Bogotá; uno tenía brazalete del Inpec Entre los heridos se encuentra un menor de 8 años, quien sufrió lesiones en tejidos blandos a nivel lumbar y en los brazos. A pesar del impacto del hecho, los médicos confirmaron que el niño permanece en observación, pero se encuentra fuera de peligro, lo que representa un alivio dentro de la gravedad del caso. El subdirector de operaciones clínicas, Freddy Bautista Moreno, también detalló que otros pacientes, de 29 y 32 años, se encuentran en seguimiento en sala general tras recibir impactos en el abdomen y las piernas. Asimismo, un hombre de 35 años permanece a la espera de cirugía por una herida en una de sus extremidades inferiores, la cual le generó una fractura.

Tras el tiroteo, comerciantes del sector han denunciado que han sido víctimas recurrentes de extorsiones y cobros ilegales, conocidos como “vacunas”. Algunos aseguran haber recibido panfletos en los que se les exige dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación del caso, recopilando pruebas y revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Según los primeros indicios, una motocicleta habría sido utilizada como parte del plan de escape de los atacantes.

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