Hombre que habría matado a trabajadora sexual en hotel del centro de Medellín deberá enfrentar juicio en la cárcel

Un juez Penal Municipal de Medellín acaba de ordenar que el presunto asesino de una trabajadora sexual en el centro de la ciudad sea encarcelado mientras avanza el proceso judicial para esclarecer los hechos que lo incriminan.

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La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta ante la solicitud de la Fiscalía, por un episodio de sangre sucedido el martes de la semana anterior, 7 de abril, recién pasada la Semana Santa.

La víctima mortal fue una mujer, de 20 años de edad, que al parecer se dedicaba a la prostitución en una zona céntrica. Según el expediente del caso, el lunes 6 de abril esta había ingresado con aquel sujeto a una habitación de un hotel de la zona.

Al día siguiente el hombre salió del lugar en horas de la mañana llevando un costal y con el pretexto de comprar el desayuno, solo que no volvió.

A los empleados del establecimiento les pareció extraño que aquel no regresara e ingresaron hacia el mediodía a la pieza donde se percataron de la escena macabra, pues allí yacía el cuerpo de la mujer.

La mujer fue posteriormente identificada como Daniela Mendivelso Zuluaga. Estaba tendida sobre una cama y con múltiples lesiones.

El dictamen de Medicina Legal indica que la víctima fue agredida con un arma cortopunzante y además presentaba signos de abuso sexual; sin embargo, la autopsia determinó que su fallecimiento se produjo por estrangulamiento.

El hombre, de 33 años, fue luego capturado por orden judicial. En su poder los agentes de la Sijín de la Policía hallaron el celular y otras pertenencias de la víctima.

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“Con un costal cogió un taxi y tomó rumbo hacia la terminal de transporte del norte. Ese rastreo fue clave, porque permitió trazar toda una ruta de escape y activar de esta manera un trabajo articulado con la policía, que permitió ubicarlo luego fuera de la ciudad, luego de haber pasado incluso hasta por la terminal de transporte del sur, para desde allí, precisamente, salir de Medellín”, dijo entonces el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio.

Ahora al presunto agresor le están imputando los presuntos delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas conductas agravadas, cargos que este no aceptó en la respectiva audiencia que se realizó en su contra.