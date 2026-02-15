x

750 indígenas ingresaron a la U. Nacional de Bogotá, pese a prohibición de las directivas

La llegada en 17 buses de integrantes de 40 consejos comunitarios del norte del Cauca tomó por sorpresa a la sede Bogotá. Aunque el ingreso fue pacífico, la institución activó comités de riesgo y Puestos de Mando Unificado mientras avanza el diálogo.

    El episodio recuerda lo ocurrido en 2025, cuando también hubo ocupaciones temporales del campus por parte de Comunidades indígenas en su momento. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Alrededor de 750 personas provenientes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del norte del Cauca ingresaron en la mañana de este domingo 15 de febrero a la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. La institución activó sus protocolos de prevención y solicitó la instalación de Puestos de Mando Unificado ante la llegada masiva.

Según informó la Vicerrectoría de la sede Bogotá en un comunicado oficial, los integrantes de la movilización —pertenecientes a 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC)— arribaron hacia las 7:00 a.m. en 17 buses a la Ciudad Universitaria.

Aunque la solicitud para alojarse en el campus no fue autorizada por la administración universitaria, el grupo ingresó de manera pacífica y se instaló en la Concha Acústica. Ante esta situación, la Universidad estableció diálogo con las vocerías de la movilización y activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE).

750 indígenas ingresaron a la U. Nacional de Bogotá, pese a prohibición de las directivas

Asimismo, la institución solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional y distrital, con el fin de articular la respuesta de las entidades competentes. La primera sesión del PMU fue programada para las 11:00 a.m.

De acuerdo con la información entregada por la Universidad, los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior manifestaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización.

La administración universitaria reiteró que las instalaciones de la Ciudad Universitaria no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que sus protocolos de emergencia no están diseñados para atender este tipo de situaciones. No obstante, indicó que las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, salvo las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas.

