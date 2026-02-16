“Gobierno hizo realidad un plan macabro para debilitar a las Fuerzas Militares”: Lina Garrido

“Tres años cumplo de estar en este Congreso de la República y hoy huele a azufre”. Así inició Lina Garrido su tan recordada intervención en el Congreso en la instalación de sesiones legislativas del periodo 2025-2026. A partir de ese momento, esos 15 minutos en los que interpeló directamente al presidente Gustavo Petro y su gestión, le han dado la vuelta a todo el país.
Ahora, con su sombrero que la caracteriza, busca llegar al Senado en estos comicios al Legislativo que se realizarán este 8 de marzo. En entrevista con EL COLOMBIANO, aseguró que “no viene a dar discursos”, pero sí a decir que cuando Colombia necesitó a alguien que alzara la voz “hubo una mujer valiente que lo hizo, y lo hizo por todo el país”.