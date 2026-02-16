Duro revés de Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay, cayó ante Ecuador y es penúltima en el hexagonal

La Selección Colombia tuvo que esperar hasta el último turno para disputar su juego ante Ecuador, en el cierre de la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en Paraguay y esa espera las afectó, pues las dirigidas por Carlos Paniagua estuvieron muy lejos del nivel y terminaron cayendo 1-0 ante las ecuatorianas.
El tanto de las rivales llegó a los 66 minutos, con un remate de larga distancia, casi desde la mitad del campo, de Rosa Flores quien aprovechó una mala entrega de María Torres para colgar a la arquera Luisa Agudelo, quien a pesar del esfuerzo no alcanzó a evitar el gol.