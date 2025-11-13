Nuevo bombardeo del Ejército en Arauca: iba dirigido contra alias Antonio Medina, hombre de confianza de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Durante la mañana de este jueves, las Fuerzas Militares lanzaron una operación en zona rural del municipio de Tame, Arauca, con el objetivo de golpear a las estructuras que integran las disidencias del llamado ‘Estado Mayor Central’, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el operativo tuvo como objetivo a alias Antonio Medina, considerado uno de los principales hombres de confianza de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El objetivo del operativo estaría enfocado en contrarrestar a alias Antonio Medina, considerado uno de los altos mandos del frente 28. Hasta el momento no se conoce si fue ubicado y neutralizado durante el operativo.

En sus declaraciones, el ministro de Defensa reveló que este sería el bombardeo número 13 en lo que se lleva del gobierno de Gustavo Petro. Durante el 2025 ya van 8 operativos realizados; en el 2024 fueron 5.

Además, aseguró que “los resultados del reciente bombardeo los sabremos una vez consolidemos el objetivo. El objetivo es afectar a unos de los principales capos, alias Antonio Medina, que delinquen en el departamento de Arauca y que pertence al Cartel del Narcotráfico”.

Horas antes, el ministro de Defensa, había escrito en su cuenta oficial de X sobre este bombardeo. Allí, confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarían adelantando “una importante operación ofensiva” en el departamento de Arauca, dirigida contra “uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco”.

Según explicó, esta ofensiva habría sido autorizada por el presidente Gustavo Petro. El mandatario “autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza que persiste contra la población civil”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que se trata de un golpe estratégico contra las estructuras criminales que operan en esa región fronteriza.