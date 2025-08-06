x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alerta en Bucaramanga: comerciantes reciben amenazas extorsivas con coronas fúnebres

Autoridades encendieron las alarmas ante modalidades de extorsión que están afectando a varios comerciantes en la ciudad.

  • Alerta en Bucaramanga: comerciantes reciben amenazas extorsivas con coronas fúnebres
Colprensa
06 de agosto de 2025
bookmark

Luego del ataque con una granada a un local de motocicletas en el casco antiguo de Floridablanca, relacionado con una extorsión contra su propietario, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, alertó sobre nuevos casos en los que comerciantes de la ciudad han recibido coronas fúnebres y arreglos florales acompañados de mensajes intimidantes en los que les exigen sumas de dinero.

El mandatario señaló que estos hechos se han presentado en zonas del centro de Bucaramanga- Cabecera del Llano- y que detrás de ellos estarían presuntos delincuentes provenientes del Magdalena Medio e incluso algunos extranjeros.

“Estos grupos, que venían delinquiendo no solo en el Magdalena Medio sino que también han llegado a Bucaramanga, intentan generar pánico enviando arreglos florales y mensajes intimidantes a comerciantes, exigiendo desde $1 millón hasta $5 millones”, manifestó el alcalde.

Lea también: Drones terroristas, auge de cocaína y jets de combate: 7 hechos que han marcado el Gobierno de Petro en seguridad

En uno de los mensajes enviados por los extorsionistas a través de WhatsApp a un comerciante informal, se advierten represalias en caso de no realizar el pago.

“Estimados vendedores, les recordamos que tienen hasta las 5:00 p.m. para cancelar el aporte de seguridad de la zona Centro o, de lo contrario, nos veremos en la tarea de ejecutar represalias contra sus mercancías. Están advertidos”, se lee.

Beltrán enfatizó la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia para contener este fenómeno criminal que busca ganar terreno en la capital santandereana. Según las autoridades, los responsables ya estarían identificados.

“La forma de contrarrestar este delito es a través de la información que nos puedan brindar las víctimas. No podemos permitir que la extorsión se arraigue en el municipio”, agregó.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes y a la ciudadanía en general para que reporten cualquier intento de extorsión a través de la línea 155, lo que permitirá una reacción oportuna y avances en las investigaciones correspondientes.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Gobernadora del Meta respondió a mención del presidente Petro: “Preocupa que esas palabras pongan en riesgo mi vida”

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida