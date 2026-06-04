Téngalo claro: así quedan los 19 festivos de Colombia tras la nueva adición al calendario

Colombia tendrá en 2026 un total de 19 días festivos nacionales, luego de la inclusión del 9 de julio como nueva fecha oficial en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país. La creación de este nuevo festivo responde al reconocimiento de la Virgen de Chiquinquirá como una de las figuras religiosas más importantes del catolicismo en Colombia, con fuerte arraigo histórico y cultural en distintas regiones.
Este año, Colombia cuenta con 12 puentes festivos oficiales, resultado de la combinación entre festivos que caen en lunes. Es importante tener en cuenta que algunas fechas festivas pueden variar cada año, especialmente las religiosas, como Semana Santa, la Ascensión, Corpus Christi y el Sagrado Corazón, que dependen del calendario litúrgico.
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A esto se suma la aplicación de la Ley Emiliani, vigente desde 1983, que traslada varios festivos al lunes con el fin de generar fines de semana largos y dinamizar el turismo interno en el país.