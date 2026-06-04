Téngalo claro: así quedan los 19 festivos de Colombia tras la nueva adición al calendario

Colombia tendrá en 2026 un total de 19 días festivos nacionales, luego de la inclusión del 9 de julio como nueva fecha oficial en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país. La creación de este nuevo festivo responde al reconocimiento de la Virgen de Chiquinquirá como una de las figuras religiosas más importantes del catolicismo en Colombia, con fuerte arraigo histórico y cultural en distintas regiones. Este año, Colombia cuenta con 12 puentes festivos oficiales, resultado de la combinación entre festivos que caen en lunes. Es importante tener en cuenta que algunas fechas festivas pueden variar cada año, especialmente las religiosas, como Semana Santa, la Ascensión, Corpus Christi y el Sagrado Corazón, que dependen del calendario litúrgico. Entérese: Prima, festivos y Mundial: “el cóctel” que moverá el comercio en Colombia A esto se suma la aplicación de la Ley Emiliani, vigente desde 1983, que traslada varios festivos al lunes con el fin de generar fines de semana largos y dinamizar el turismo interno en el país.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026: lista Completa

Festivos en Colombia 2026 primer semestre

• 1 de enero (jueves): Año Nuevo • 6 de enero (se traslada al lunes 12 de enero de 2026): Día de los Reyes Magos (Ley Emiliani) • 19 de marzo (se traslada al lunes 23 de marzo de 2026): San José (Ley Emiliani) • 2 de abril (jueves) y 3 de abril (viernes): Jueves y Viernes Santo (fechas variables según calendario religioso) • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo • Ascensión de Jesús (lunes 18 de mayo de 2026): Festivo religioso variable, trasladado al lunes • Corpus Christi (lunes 8 de junio de 2026): Festivo religioso variable, trasladado al lunes • Sagrado Corazón de Jesús (lunes 15 de junio de 2026): Festivo religioso variable, trasladado al lunes • 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo (trasladado al lunes)

Festivos de Julio a Diciembre del 2026 en Colombia

• 9 de julio (jueves): Virgen de Chiquinquirá, el nuevo festivo nacional • 20 de julio (lunes): Día de la Independencia • 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá • 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen (puede trasladarse según Ley Emiliani, pero en 2026 cae en sábado) • 12 de octubre (lunes): Día de la Raza (trasladado al lunes) • 1 de noviembre (domingo): Día de Todos los Santos (se traslada al lunes 2 de noviembre de 2026) • 11 de noviembre (miércoles): Independencia de Cartagena (fecha fija, no se traslada en 2026) • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción • 25 de diciembre (viernes): Navidad La norma establece que los festivos nacionales serán de cumplimiento obligatorio en todo el territorio colombiano, lo que garantiza a los trabajadores el derecho al descanso remunerado, reconocido por la legislación laboral. En términos laborales, los festivos en Colombia también tienen un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores, ya que quienes laboren en estas fechas reciben un recargo del 90% sobre el valor de la hora ordinaria, además de los recargos dominicales cuando aplica, según la normativa laboral vigente. Entérese: Es oficial, Colombia tiene un nuevo día festivo: se sancionó ley para celebrar a la Virgen de Chiquinquirá, ¿cuándo es?

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