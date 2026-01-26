Videos y audios revelan presuntos vínculos entre alias Papá Pitufo y un candidato al Senado: ¿de quién se trata?

Aunque Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado por las autoridades como el mayor contrabandista de Colombia, lleva un largo tiempo fuera del país huyendo de la justicia, su nombre continúa apareciendo en expedientes judiciales y en relaciones que hoy comprometen a figuras del escenario político. En ese contexto, una investigación divulgada por Noticias Caracol reveló videos, audios y documentos que dan cuenta de los vínculos entre Marín y Camilo Gómez Castro, actual candidato al Senado por el Partido de la U. El material hace parte de un expediente judicial que permaneció archivado y expone encuentros personales, presuntos apoyos económicos y posibles filtraciones de información sensible relacionadas con investigaciones oficiales. Lea aquí: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Los audios que delatan la confianza entre Camilo Gómez y alias Papá Pitufo

De acuerdo con los registros conocidos por el noticiero, Gómez y Marín fueron captados en varias ocasiones en Cartagena, donde compartieron cenas, consumo de licor y reuniones privadas en restaurantes exclusivos. Las imágenes y grabaciones sugieren una relación frecuente y cercana. En audios obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, identificado como Álvaro Galvis, se escucha a Gómez describir el nivel de confianza que tenía con el contrabandista y afirmar que podía ingresar a sus propiedades y solicitarle vehículos cuando los necesitaba. “El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, huevón, el man me tiene confianza. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone”, afirma el candidato Gómez en una grabación.

El agente encubierto declaró ante la Fiscalía que Marín habría asumido distintos gastos a favor de Gómez, entre ellos viajes en primera clase, estadías en apartamentos privados y obsequios personales, como zapatos de lujo. En uno de los audios conocidos se oye a Gómez admitir que recibió un préstamo de 300 millones de pesos por parte de alias Papá Pitufo para la construcción de una clínica en la costa, y manifestar que en ese momento no sabía cómo responder por ese dinero. Las revelaciones también apuntan a posibles filtraciones de información oficial. Según las grabaciones, Gómez habría alertado a Marín sobre movimientos y nombramientos al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podían afectar las operaciones de contrabando.



Entérese: Traslado de oficiales que han estado en investigaciones contra Papá Pitufo despierta polémica en la Policía En uno de los audios, Gómez menciona a un asesor en Barranquilla que, según él, “tenía el control” y estaba generando obstáculos, información que habría permitido al contrabandista mover influencias para enfrentar esa situación. El material conocido indica, además, que el candidato al Senado habría compartido con Marín detalles sobre el avance de indagaciones en su contra. La investigación periodística recuerda que Gómez fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y que mantenía vínculos con personas cercanas al actual Gobierno. Entre ellos, se menciona a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con quien Gómez fue visto en un evento realizado en México en 2023.

Otro de los señalamientos incluidos en la investigación proviene del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que Camilo Gómez lo visitó en su despacho acompañado del mayor retirado William Castellanos, exjefe de seguridad del presidente Petro, para solicitar que este último fuera nombrado como director de aduanas. Pese al contenido del expediente, que incluye testimonios sobre presuntos sobornos a miembros de la Policía y referencias a amenazas que Marín habría proferido contra otros actores del contrabando, el proceso judicial no avanzó. Según lo revelado, Camilo Gómez nunca fue llamado formalmente a declarar por la Fiscalía, mientras que Diego Marín salió del país y actualmente se encuentra en Portugal, en libertad, a la espera de una decisión sobre una solicitud de asilo político.

Frente a las revelaciones, el Partido de la U defendió el aval otorgado a Gómez, señalando que no existe ninguna sentencia judicial en firme que le impida aspirar a un cargo de elección popular. Por su parte, el candidato negó ser la “mano derecha” de alias Papá Pitufo y sostuvo que las conversaciones grabadas hacen parte de su ámbito personal. “No soy la mano derecha del señor Diego Marín. Justamente pudo conocerlo a él en el año 2023. Esa frase que se ha anunciado en los medios de comunicación hacen parte de una investigación periodística que se aleja de la realidad”, dijo el candidato a Noticias Caracol. También afirmó que varias de las afirmaciones sobre sobornos o delitos corresponden a versiones difíciles de comprobar. En relación con los 300 millones de pesos mencionados en los audios, Gómez aseguró que se trató de un “guion coordinado” dentro de una estrategia para alimentar la supuesta fantasía del agente encubierto.



