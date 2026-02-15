“El salario vital se mantiene”: Petro pide más tiempo al Consejo de Estado y convoca marchas el 19 de febrero

En la alocución de este domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el nuevo decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno para fijar el salario mínimo de 2026.
El mandatario sostuvo que, aunque no comparte la suspensión del Consejo de Estado, respeta la determinación judicial, pero afirmó que el nuevo decreto del salario mínimo mantendrá el salario vital.
Asimismo, defendió la legalidad y la conveniencia económica del incremento, negó que haya provocado presiones inflacionarias o un aumento del desempleo y llamó a empresarios y trabajadores a avanzar en un proceso de concertación.