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Dos caminantes llevan todo el puente festivo desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza

Se comunicaron por última vez con sus familiares el pasado sábado y desde entonces se perdió todo rastro. Se investiga si hay una tercera persona desaparecida.

  • De izquierda a derecha: Alejandro Rodríguez Caicedo, de 53 años, y León Trujillo Gómez, de 54, están desaparecidos desde el sábado en el Parque Nacional de Chingaza. FOTOS: CORTESÍA
    De izquierda a derecha: Alejandro Rodríguez Caicedo, de 53 años, y León Trujillo Gómez, de 54, están desaparecidos desde el sábado en el Parque Nacional de Chingaza. FOTOS: CORTESÍA
  • Estos son pantallazos de los últimos recorridos de estos dos hombres, mayores de 50 años, que están desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza. FOTO: CORTESÍA
    Estos son pantallazos de los últimos recorridos de estos dos hombres, mayores de 50 años, que están desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Alejandro Rodríguez Caicedo, de 53 años, y León Trujillo Gómez, de 54, se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado en el Parque Nacional de Chingaza, en Cundinamarca, cuando fueron a realizar labores de senderismo durante este puente festivo.

Según se conoció, estos hombres tuvieron contacto con sus familiares el pasado sábado, informándoles que ya habían llegado al parque y que iban a comenzar a hacer el recorrido. Sin embargo, al hacer el rastreo posterior, se dieron cuenta que no había forma de cómo localizarlos.

Ante esto, comenzaron las labores de despliegue para intentar localizarlos y saber si se encuentran con vida tras el recorrido en este parque nacional, pero hasta el momento no tienen mayores pistas sobre su ubicación exacta.

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Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales de Colombia, manifestó que estas personas llegaron por una entrada que no sería permitida y comenzaron su caminata. Señaló que están haciendo el rastreo en un sector conocido como Órganos, que es la más cercana de la que se tuvo rastreo por última vez.

Estos son pantallazos de los últimos recorridos de estos dos hombres, mayores de 50 años, que están desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza. FOTO: CORTESÍA
Estos son pantallazos de los últimos recorridos de estos dos hombres, mayores de 50 años, que están desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza. FOTO: CORTESÍA

Entre los mensajes que habían mandado a sus familiares a través de WhatsApp y con apoyo de la aplicación Strava, sobre las 3:46 de la tarde del sábado les mostraron el punto donde iban a acampar para descansar del recorrido.

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Incluso, a las 8:00 de la noche del domingo escribieron con orgullo que habían “coronado el punto más alto de Cundinamarca”, mostrando un registro que se hizo horas antes de enviar el mensaje.

La última pista que se tuvo fue del teléfono de Alejandro, a las 8:45 de la noche del domingo, cuando estaba cerca de la cima del Chingaza.

Aunque la búsqueda está enfocada inicialmente en estas dos personas, se está indagando si un guía que los acompañaba también se encuentra desaparecido.

Si alguien tiene información sobre el paradero, puede comunicarse con Parques Nacionales de Colombia, al teléfono 01 8000 1234 00, o también a la línea de emergencias de la Policía 123.

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