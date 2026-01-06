Colombia protesta ante EE. UU. y espera reunión con John McNamara para exigir respeto por Petro

La canciller colombiana Rosa Villavicencio se reunirá este martes con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para entregarle una nota de protesta por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro.
El Gobierno colombiano considera que Trump cruzó una línea al referirse a Petro de manera ofensiva, vincularlo con el narcotráfico y sugerir una posible acción militar en Colombia, en un contexto similar al de Venezuela. La Cancillería informó que esta nota de protesta ya fue enviada directamente a la Casa Blanca.