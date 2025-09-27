Cancillería se pronuncia por retiro de visa a Petro: “Alzar la voz por Palestina no es contrario al derecho”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció tras la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro.
La Cancillería advirtió que este tipo de medidas contraviene principios internacionales y acuerdos que garantizan la participación de los Estados en instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según la comunicación oficial, el acceso a las sesiones de la Asamblea General de la ONU debe estar protegido por acuerdos internacionales que aseguran la libertad de palabra, independencia en el desempeño de funciones y la inmunidad frente a procesos judiciales por declaraciones hechas en estos escenarios.