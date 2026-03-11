Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema decidió acusar este miércoles por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un exparlamentario por el caso de corrupción de la UNGRD y ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, reelectos el pasado 8 de marzo.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de mover las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
Lo que ha trascendido en las últimas horas es que la congresista Manrique se entregó en las instalaciones de la Sijín de la Policía en Tame, Arauca.
En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.
La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad afrontando el caso.