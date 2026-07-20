Terminó como empezó: caos y cuentos en el último discurso de Petro en el Congreso

Una jornada fue suficiente para empezar a ver cómo será recordado el presidente Gustavo Petro una vez deje el poder este 7 agosto. En su último Día de la Independencia como jefe de Estado, desde temprano sucedieron varios hechos parecidos a lo que fueron sus salidas públicas en los últimos cuatro años: discursos con imprecisiones o mentiras, el uso excesivo de objetos simbólicos –como el sombrero de Carlos Pizarro o la espalda de Simón Bolívar–, y ataques a la prensa. Terminó como empezó. En la mañana, el mandatario saliente decidió dar un extenso discurso en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde viven personas de bajos recursos. Pero reinó la improvisación y el caos; hay imágenes de Petro reclamándole con molestia a su ministra de Defensa (e), Angélica Verbel, y un cruce de instrucciones sobre la logística. Una parte de sus seguidores, con banderas del M-19, empujaron las vallas y pasaron por encima de los controles de seguridad. Llegaron corriendo hasta la tarima en donde estaban ubicados varios periodistas y camarógrafos, que fueron agredidos. Ese hecho –como en los últimos años– no le mereció ninguna palabra al Presidente en su discurso. Pero sí habló de la prensa para criticarla.

El otro hecho en el mismo lugar, que llamó la atención, fue que la cúpula de las FF. MM. se retiró de la tarima justo antes de que Petro iniciara su discurso. Según explicaron, “el cronograma de la jornada finalizó” y que “no hacen participación política” en ningún evento. Petro salió a decir que él mismo les pidió que se retiraran porque iba a hacer política en su discurso, lo que en el papel está prohibido, pero a esta altura parece no importarle. A su derecha en la tarima, estuvo a todo momento el cuestionado exalcalde y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, y a su izquierda el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hasta el final rodeado de dos figuras con múltiples líos, que manejan un tema tan delicado como la salud. Atrás estuvo todo el resto del gabinete –varios desconocidos para la opinión pública– y congresistas del Pacto Histórico. En ese discurso, Petro concentró sus críticas en deslegitimar el proceso electoral que le dio la victoria a Abelardo de la Espriella. Insistió, sin pruebas, en un fraude, pero organismos e instituciones independientes lo han desmentido.

Último discurso de Petro

El Salón Elíptico del Congreso, que es desde donde preside la Cámara de Representantes, fue el lugar en donde el presidente Petro dio su último discurso, como hizo en los últimos tres años cada 20 de julio. Sus palabras fueron formalmente su despedida ante el Legislativo, una especie de rendición de cuentas. Hace dos años, por ejemplo, en ese mismo lugar, Petro pidió perdón al país por el escándalo de corrupción de la UNGRD en su gobierno. Aunque la llegada del mandatario estaba calculada para las tres de la tarde, finalmente llegó dos horas y media después. “Va a llegar a las 3 hora Petro”, se le oyó decir a un senador. Y efectivamente. Fuentes de Palacio dijeron que la tardanza fue porque el Presidente estaba afectado de la garganta debido a su discurso horas antes. El ambiente a la llegada ya estaba caldeado. No se distinguían los gritos y chiflidos de la oposición con las barras a favor, en cabeza del Pacto Histórico, salvo el “fuera Petro” y “gracias Petro”. Hubo otros congresistas –aquellos “indecisos” cuyo voto se cotiza al alza” frente al nuevo gobierno— que quedaron en silencio. Para dar inicio a la instalación, el presidente del Senado saliente, Lidio García, hizo un discurso en el que se refirió directamente a De la Espriella y Petro. Del primero, dijo que “su éxito será el de toda Colombia”. Y sobre el segundo, mirándolo a los ojos, expresó: “Ningún presidente protege la democracia si la desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación”, en referencia a la reiterada narrativa de fraude que carece de sustento, y agregó: “Quien ha tenido la oportunidad de gobernar tiene el deber de proteger esa generosidad. Ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas”. La intervención de Petro, alentada por su bancada de 26 senadores –incluyendo a Iván Cepeda por el estatuto de la oposición– y 42 representantes –incluida Aida Quilcué– duró cerca de dos horas, aunque inicialmente estaba previsto que duraría una hora. Otro comportamiento frecuente durante este cuatrienio: saltarse los protocolos e incumplir la agenda. Los temas principales fueron cifras infladas sobre pobreza, salud y educación junto a diapositivas que ni el propio mandatario pudo dominar porque no estaban en el orden que había pedido, según dijo, pero también porque al exponer sus logros no hubo un hilo conductor con cifras destacadas. Este diario vio que en algunas de las diapositivas no estaba clara la fuente de la información, lo que generó suspicacia en el recinto. Por el contrario, el mandatario se iba por las ramas y terminó hablando, de nuevo, de Israel, Elon Musk y fascismo. La sensación que dio el discurso de Petro en los reporteros presentes en el Congreso es que pudo haber sido una oportunidad para exponer logros de su administración de forma más clara, pero tuvo un comportamiento parecido a la mayoría de sus intervenciones del día a día, y no en el tono de anteriores discursos en el Legislativo. La réplica fue el discurso del cabeza de lista del Centro Democrático, el senador electo Andrés Forero.

Discursos de la oposición