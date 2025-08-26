Capturado alias Garrote, implicado en atentado con motobomba en Guaviare que dejó ocho heridos

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de alias Garrote, presunto integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco. El hombre es señalado como responsable del atentado con motobomba ocurrido el 4 de julio en el parque principal de Calamar, Guaviare, que dejó ocho personas heridas, entre ellas seis militares.

La acción se desarrolló en el casco urbano de Calamar con participación de tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4.

Alias Garrote era requerido por las autoridades debido a múltiples antecedentes de violencia en la región. Según las investigaciones, desde hace cinco años mantenía vínculos con las disidencias de las FARC y participaba en acciones delictivas para fortalecer la estructura armada en el suroriente del país.

La operación forma parte de la ofensiva adelantada por la Cuarta División del Ejército, cuyo objetivo es debilitar las redes de apoyo criminal en Guaviare y zonas aledañas. Con este resultado se busca reducir la capacidad operativa de los grupos armados y evitar nuevos ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.