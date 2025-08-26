x

Capturado alias Garrote, implicado en atentado con motobomba en Guaviare que dejó ocho heridos

El ataque con motobomba en el parque principal de Calamar dejó a seis militares y dos civiles heridos.

  • Alias Garrote llevaba cinco años vinculado a las disidencias de Iván Mordisco. FOTO: CORTESÍA
    Alias Garrote llevaba cinco años vinculado a las disidencias de Iván Mordisco. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
26 de agosto de 2025
bookmark

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura de alias Garrote, presunto integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco. El hombre es señalado como responsable del atentado con motobomba ocurrido el 4 de julio en el parque principal de Calamar, Guaviare, que dejó ocho personas heridas, entre ellas seis militares.

La acción se desarrolló en el casco urbano de Calamar con participación de tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4.

Alias Garrote era requerido por las autoridades debido a múltiples antecedentes de violencia en la región. Según las investigaciones, desde hace cinco años mantenía vínculos con las disidencias de las FARC y participaba en acciones delictivas para fortalecer la estructura armada en el suroriente del país.

La operación forma parte de la ofensiva adelantada por la Cuarta División del Ejército, cuyo objetivo es debilitar las redes de apoyo criminal en Guaviare y zonas aledañas. Con este resultado se busca reducir la capacidad operativa de los grupos armados y evitar nuevos ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

La captura de Garrote

De acuerdo con inteligencia militar, alias Garrote sería responsable del atentado con motobomba ejecutado el 4 de julio de 2025 en el parque principal de Calamar. El hecho dejó seis uniformados y dos civiles heridos, además de afectaciones materiales en la zona urbana del municipio.

El capturado también está vinculado al cobro de extorsiones a la población civil, y a la presión sobre comunidades rurales para impedir la cooperación con la Fuerza Pública. Según los reportes, coordinaba homicidios y utilizaba a civiles de la región para ejecutar acciones contra las autoridades.

Estos hechos se enmarcan en la estrategia de las disidencias de Iván Mordisco, que mantienen presencia en el sur del Guaviare y buscan controlar corredores de movilidad utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.

El coronel Germán Eudoro Velasco Forero, comandante de la Brigada de Selva N.° 22, señaló que alias Garrote “venía azotando a la comunidad de Calamar con extorsiones y acciones terroristas, entre ellas el ataque del 4 de julio contra la Fuerza Pública en el parque central del municipio”.

Velasco precisó que el individuo mantenía vínculos con las disidencias desde hace al menos cinco años, durante los cuales coordinaba cobros ilegales, homicidios y la instrumentalización de civiles para fines armados.

El oficial agregó que la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre Ejército y Policía, bajo la directriz del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca contener el accionar de las disidencias en Guaviare y Meta.

