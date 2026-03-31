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Secuestros de familias, asesinatos y otros crímenes: ¿por qué el Gobierno no reactiva la captura de Calarcá?

La Fiscalía analizará los incumplimientos de alias Calarcá en la mesa de diálogos para definir si reactiva su orden de captura.

  • Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe disidente sin medidas restrictivas. Foto: captura de video y Colprensa
    Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe disidente sin medidas restrictivas. Foto: captura de video y Colprensa
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 2 horas
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Las Fuerzas Militares y la Fiscalía siguen a la espera de que el presidente Gustavo Petro firme el decreto para reactivar la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de una de las disidencias más grandes de las antiguas Farc.

Mientras no exista ese visto bueno, las operaciones contra este hombre no pueden avanzar. Y entre tanto, su estructura sigue operando en buena parte del territorio nacional, con capacidad de moverse, reclutar y ejercer control.

Lea también: Pareja secuestrada por disidencias de ‘Calarcá’ ocultó a sus 5 hijos para evitar su reclutamiento y ahora no aparecen

Los efectos ya se están viendo en terreno y no ahora, desde hace varios meses. En Caquetá, por ejemplo, se conoció el caso de una familia que escondió a sus seis hijos en la selva para evitar que fueran reclutados por esa disidencia. El padre, además, fue señalado por el grupo armado, lo que terminó agravando el riesgo para todos.

La presión no es exclusiva de ese departamento. En Guaviare, campesinos denunciaron restricciones que recuerdan otras épocas, toques de queda impuestos por ese grupo armado y limitaciones para movilizar productos. La economía local, en esas condiciones, queda prácticamente paralizada, según las autoridades.

Alias Calarcá llegó a este punto tras la suspensión de su orden de captura, bajo el argumento de unos diálogos de paz. Sin embargo, en terreno, lo que reportan autoridades locales y analistas es que no hay avances visibles en esas conversaciones, mientras la estructura se fortalece.

Amplíe información: Asesinos de policías en peaje de Cundinamarca resultaron ser disidentes de Farc a órdenes de “Calarcá”

Antes del Gobierno Petro, esa disidencia tenía cerca de 1.400 hombres en sus filas. Hoy, las estimaciones apuntan a unos 3.000. El crecimiento no es menor y coincide, según registros de las Fuerzas Militares, con los periodos de cese al fuego que le dieron margen para reorganizarse y expandirse.

En el mapa, su presencia se ha consolidado en departamentos como Caquetá, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Magdalena Medio, pero también hay alertas sobre una posible expansión hacia Huila y Tolima.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, reveló que su administración envió más de 100 reportes en lo corrido de 2025 sobre presuntas acciones criminales de estas disidencias, sin que haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional.

En esos reportes se documentan posibles violaciones a los acuerdos, casos de extorsión, secuestros y control territorial en municipios clave como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia. También se advierte sobre presiones directas a la población civil, incluyendo amenazas y desplazamientos forzados para imponer dominio.

Todo esto ocurre en paralelo a la política de “Paz total”, que ha sido el marco bajo el cual estas estructuras mantienen un espacio de interlocución con el Gobierno. Pero la contradicción es evidente en terreno porque mientras hay una mesa, ese grupo ilegal sigue creciendo.

En ese contexto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que revisará junto con la oficina del comisionado de paz los incumplimientos atribuidos a alias Calarcá. De ese análisis dependerá su situación jurídica y la posibilidad de reactivar la orden de captura.

En ese mismo sentido, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que está de acuerdo con que se capture a alias Calarcá, pero recordó que la actuación de la Fuerza Pública depende de la decisión del presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

En medio de todo esto, hay una pregunta de fondo que sigue sin respuesta: ¿por qué el presidente Gustavo Petro no reactiva la orden de captura? La decisión no es menor. Según expertos en seguridad, hacerlo implicaría reconocer un golpe directo a su política de “Paz total” y admitir un fracaso que ya se discute en distintos sectores y es que durante su gobierno no se logró un desarme significativo de las estructuras armadas, pese a que fue una de sus principales banderas de campaña.

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