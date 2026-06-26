Capturaron en Ecuador a ciudadano británico requerido por el feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

Las autoridades de Ecuador capturaron en el Aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson, requerido por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta.
El crimen ocurrió el 18 de junio en un apartamento de rentas cortas del barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. La detención fue posible gracias a una orden de captura obtenida por un fiscal de la Seccional Bogotá y a una notificación roja de Interpol, en un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador.