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Lo buscan por pornografía infantil: mexicano quería llegar a Cartagena y lo capturaron

El señalado como depredador sexual era rastreado por las autoridades de Estados Unidos mediante una circular roja de Interpol, tras ser acusado de cometer graves delitos relacionados con la pornografía.

  • El capturado, sobre quien pesaba una orden de localización y detención, fue puesto a disposición de la Dijin para su trámite de expulsión. FOTO: Migración Colombia
    El capturado, sobre quien pesaba una orden de localización y detención, fue puesto a disposición de la Dijin para su trámite de expulsión. FOTO: Migración Colombia
  • Este sujeto tenia una solicitud de “localización y detención” por el delito de pornografia infantil. FOTO: Migración Colombia
    Este sujeto tenia una solicitud de “localización y detención” por el delito de pornografia infantil. FOTO: Migración Colombia
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
16 de abril de 2026
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Oficiales de Migración Colombia detuvieron este jueves 16 de abril en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena a un ciudadano mexicano requerido mediante circular roja emitida por autoridades de Estados Unidos por el delito de pornografía infantil.

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Cuando entraba al país, los funcionarios encontraron que el hombre tenía vigente una solicitud de “localización y detención” por el delito que se le atribuye, de manera que fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, para que se adelanten los trámites correspondientes para su expulsión.

Este sujeto tenia una solicitud de “localización y detención” por el delito de pornografia infantil. FOTO: Migración Colombia
Este sujeto tenia una solicitud de “localización y detención” por el delito de pornografia infantil. FOTO: Migración Colombia

“El control migratorio riguroso hace parte de la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas acciones nos permiten detectar personas requeridas por la justicia internacional y proteger a la ciudadanía”, destacó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

Agregó que este tipo de acciones contra “depredadores sexuales” se acompañan con otros operativos de control en distintos puntos, tanto en esa ciudad como en otras que sirven de puerta de ingreso al país.

En el caso de Cartagena, Migración advirtió que ciertas dinámicas que se registran en el casco histórico de la ciudad podrían ser el atractivo para la llegada de agresores sexuales extranjeros, razón por la que se han realizado operativos de supervisión y “campañas de sensibilización” frente a este tipo de fenómenos.

“Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta y otras ciudades, y articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, afirmó la funcionaria.

El año pasado cerró con unas 100 alertas de Interpol en puestos de control de ingreso al país y este año la cifra supera las 30 notificaciones, subrayó la autoridad migratoria.

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