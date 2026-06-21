Capturado en Cali uno de los narcotraficantes más buscados de Suecia, ¿de quién se trata?

Kevin Lönn Andersson, alias El Sueco, uno de los narcos más buscados por Suecia, cayó en Cali el viernes por coordinar envíos de cocaína hacia Europa y los Emiratos Árabes Unidos.
La cooperación internacional asestó un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico transnacional. En una operación en Cali, Valle del Cauca, las autoridades colombianas capturaron a Kevin Lönn Andersson, alias El Sueco.
El ciudadano sueco era considerado uno de los delincuentes más buscados por Suecia. Las autoridades lo señalan por su presunta participación en el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y los Emiratos Árabes Unidos.
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La captura se ejecutó el pasado viernes dentro de la estrategia institucional contra el crimen organizado. En la acción participaron la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Europol, la Policía Nacional de Suecia y los comandos Jungla de la Policía Nacional.
Para las autoridades, Andersson era una pieza clave dentro de una compleja red criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.