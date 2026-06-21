Capturado en Cali uno de los narcotraficantes más buscados de Suecia, ¿de quién se trata?

Kevin Lönn Andersson, alias El Sueco, uno de los narcos más buscados por Suecia, cayó en Cali el viernes por coordinar envíos de cocaína hacia Europa y los Emiratos Árabes Unidos. La cooperación internacional asestó un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico transnacional. En una operación en Cali, Valle del Cauca, las autoridades colombianas capturaron a Kevin Lönn Andersson, alias El Sueco. El ciudadano sueco era considerado uno de los delincuentes más buscados por Suecia. Las autoridades lo señalan por su presunta participación en el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y los Emiratos Árabes Unidos. Siga leyendo: La cocaína ya le deja más plata a Colombia que el petróleo: representa el 4,4% del PIB nacional La captura se ejecutó el pasado viernes dentro de la estrategia institucional contra el crimen organizado. En la acción participaron la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Europol, la Policía Nacional de Suecia y los comandos Jungla de la Policía Nacional. Para las autoridades, Andersson era una pieza clave dentro de una compleja red criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Fue capturado en Cali alias ‘El Sueco’, quien tenía una Notificación Roja de INTERPOL y era buscado en 196 países por delitos de narcotráfico. La Policía Nacional confirmó el operativo en coordinación con EUROPOL y señaló que el detenido era “uno de los principales articuladores del narcotráfico entre Colombia, Europa y Medio Oriente”.

Notificación roja de Interpol: buscado en 196 países

Sobre el ciudadano sueco pesaba una notificación roja de Interpol, emitida por Suecia por el delito de contrabando agravado de narcóticos. Esa alerta lo convertía en objetivo de búsqueda en más de 196 países. Las investigaciones de la División Nacional de Fiscalía sueca también lo vinculan con organizaciones de multicrimen transnacional como la Mocro Maffia y el llamado Cartel de los Balcanes. Ambas estructuras han ganado protagonismo en el tráfico de drogas hacia distintos mercados europeos. Entérese: Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país De acuerdo con los reportes de inteligencia, alias El Sueco se encargaba de la coordinación logística y del aseguramiento de rutas para el transporte de cocaína. Su papel consistía en facilitar recursos, garantizar la movilidad de los cargamentos y sostener la expansión de las operaciones criminales entre América Latina, Europa y Oriente Medio. Por esa influencia dentro de las redes internacionales, las autoridades suecas lo catalogaban como un objetivo de alto valor.

La modalidad: cocaína escondida en productos cosméticos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad usada para mover la droga. Según la información recopilada por las agencias de seguridad, la organización ocultaba cocaína en productos cosméticos. Esos productos eran enviados después por rutas aéreas y marítimas hacia diferentes destinos internacionales. Para las autoridades, la captura representa un golpe estratégico contra el narcotráfico porque afecta a uno de los eslabones encargados de coordinar y facilitar el envío de cargamentos hacia mercados de alto consumo. La operación busca, además, debilitar las conexiones criminales que operan entre Colombia, Europa y los Emiratos Árabes Unidos, e impactar las capacidades logísticas de estas organizaciones. Le puede interesar: Capturan en Medellín a dos hermanos requeridos por narcotráfico en Estados Unidos; serían enlaces del Cartel de El resultado deja ver el alcance de los mecanismos de cooperación judicial y policial entre Colombia y Suecia. El intercambio de información de inteligencia permitió ubicar y capturar a un hombre que, según las investigaciones, era fundamental para mantener activas las rutas internacionales que usan las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína a gran escala.



Preguntas y respuestas

¿Quién es “El Sueco”?

Es un presunto narcotraficante vinculado con una red internacional dedicada al envío de cocaína hacia varios países europeos. ¿Dónde fue capturado “El Sueco”?

Fue detenido en Dubái, ciudad que en los últimos años se ha convertido en refugio de varios criminales buscados internacionalmente.

¿Qué podría pasar después de su captura?

Las autoridades deberán definir su situación judicial y una posible extradición al país que lidera el proceso penal en su contra.





