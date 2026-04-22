¿Qué consecuencias penales podrían enfrentar Guerrero, Carrillo y los señalados por Angie Rodríguez?

Angie Rodríguez, actual directora de Fondo Adaptación y quien hasta hace unos meses fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, hizo varias denuncias sobre el ambiente en la Casa de Nariño y en especial contra Juliana Guerrero, quien fue postulada para el Viceministerio de Juventud, y otros funcionarios.
Según declaraciones de la exdirectora del Dapre a la revista Semana y a Caracol Radio, Guerrero y otros funcionarios del gabinete hacen parte de un entramado para sacarla de la dirección del Fondo y así tener el control del presupuesto que maneja esa entidad.
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En ese escenario, Rodríguez denunció ser víctima de extorsión y afirmó sospechar de Miguel Ángel Ospino Romero, su exasesor y con quien había trabajado anteriormente. “Lo que veo es que él es un traficante de la información. Juega con todo el mundo. Él trabajaba en el Dapre y luego yo lo llevo al Fondo Adaptación, pero ya no está”, subrayó sobre el funcionario.
Rodríguez sostuvo ante medios nacionales que en la Casa de Nariño “no solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento” y ha apuntado también contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), quien estaría detrás junto a Juliana Guerrero para sacarla de su puesto.