Enviaron a la cárcel al taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en Bogotá

La justicia dictó medida de aseguramiento carcelario contra el taxista José Eduardo Chalá Franco, implicado en el grave accidente que dejó a 11 personas heridas en el sur de la ciudad de Bogotá, durante una audiencia realizada en la tarde de este lunes 10 de noviembre.
El conductor de 56 años y quien según la investigación conducía en estado de embriaguez, con restricción de pico y placa y con más de diez comparendos, atropelló a un grupo de peatones en estado de embriaguez, el pasado 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal.