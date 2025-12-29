De 26.581 personas atendidas este año en las Comisarías de Familia de Medellín, 16.647 son mujeres

Cerró el año y se dio a conocer las cifras correspondientes a la atención de las Comisarías de Familia en Medellín . De 26.500 personas que consultaron en estas entidades, 16.647 son mujeres, 8.929 hombres, lo que indica una mayor sensación de inseguridad y vulneración en el género femenino.

Si bien el Plan de Descongestión en las Comisarías permitió evacuar los trámites represados desde diciembre de 2022 y expedir 1.239 actos administrativos para la solución de procesos pendientes,preocupa que se sigan presentado múltiples hechos de intolerancia y abuso entre las familias en la capital antioqueña, pues en 2025 se otorgaron 9.419 medidas de protección: 5.661 por violencia intrafamiliar y 3.758 para el restablecimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.