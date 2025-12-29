x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Medellín reporta 930 casos menos de embarazo adolescente en 2025

Esto significa un avance en cuanto a salud pública, pero también una buena noticia para la configuración del futuro de las nuevas generaciones.

  Según expertos, el embarazo juvenil perpetúa los ciclos de pobreza y precariedad laboral. FOTO: ALCALDÍA
    Según expertos, el embarazo juvenil perpetúa los ciclos de pobreza y precariedad laboral. FOTO: ALCALDÍA
  Hasta noviembre pasado se registraron 1.162 casos de embarazo adolescente, que representan una tasa del 8,39%. FOTO: ALCALDÍA
    Hasta noviembre pasado se registraron 1.162 casos de embarazo adolescente, que representan una tasa del 8,39%. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En la ciudad de Medellín se presentaron 930 casos menos de embarazo adolescente durante 2025, lo cual significa una reducción de dos puntos porcentuales en este fenómeno que altera el proyecto de vida de los jóvenes y las jovencitas.

Le recomendamos leer: Informe revela que más de 1.600 niñas menores de 14 años fueron madres en Colombia durante 2025

De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, en este periodo se registraron 1.162 casos que representan una tasa del 8,39% -corte a noviembre- comparados con los 1.744 de 2024 (9,59%), siendo esta disminución calificada como “histórica” por las autoridades sanitarias. En 2023 fueron 2.092 casos, lo cual significó una tasa del 10,35%.

“En relación con el embarazo adolescente, presentamos un balance muy positivo para 2025. Con corte a noviembre, la ciudad registró 1.162 casos, lo que corresponde al 8,39 %. Esta cifra confirma que el indicador mantiene una tendencia a la baja, resultado del fortalecimiento de nuestras acciones de educación en salud sexual y reproductiva y del acceso oportuno y efectivo a métodos anticonceptivos para esta población”, apuntó la secretaria de Salud, Natalia López.

Hasta noviembre pasado se registraron 1.162 casos de embarazo adolescente, que representan una tasa del 8,39%. FOTO: ALCALDÍA
Hasta noviembre pasado se registraron 1.162 casos de embarazo adolescente, que representan una tasa del 8,39%. FOTO: ALCALDÍA

La funcionaria agregó que este resultado es producto de una estrategia integral y articulada que combina prevención, acompañamiento y educación, por ejemplo a través de programas como “Medellín te quiere saludable”, que ha intensificado sus acciones de promoción en salud sexual y reproductiva, llegando de manera directa a adolescentes y jóvenes con información y herramientas para tomar decisiones autónomas y responsables.

Solo en lo corrido de 2025, la estrategia ha realizado asesorías individuales en educación sexual y ha garantizado la aplicación de implantes subdérmicos anticonceptivos a 2.604 adolescentes.

A nivel nacional, esta sigue siendo una problemática que concita la atención de las entidades de salud. En septiembre el DANE reveló que iban más de 66.000 nacimientos de madres con edades de entre 10 y 19 años en lo que iba de este 2025, lo cual indicaba una tasa del 15% con relación a todos los alumbramientos en el territorio nacional.

Según han repetido voces expertas, si bien ello refleja una tendencia a la baja, sigue representando una problemática preocupante que no solo compromete la salud de las madres y sus críticos, sino porque perpetúa los ciclos de pobreza y precariedad laboral.

Igualmente, le puede interesar: Así es la vida en el hogar que acoge a niñas y adolescentes con sus bebés en Medellín

Causan todavía más inquietud los más de 3.000 casos de partos que se habían dado con madres de entre 10 y 14 años, de acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística y que refleja una clara vulneración a los derechos de estos menores de edad que siendo aún muy niñas tendrán una gran responsabilidad a cuestas.

