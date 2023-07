La respuesta de Carlos Camargo llegó en un pronunciamiento escrito de dos párrafos en el que concluyó que, a su juicio, “cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia”.

Los funcionarios son señalados por García Arizabaleta por, presuntamente, haber influido para que se archivara la investigación. Sobre ese caso Alexander Vega también rompió su silencio afirmando que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.