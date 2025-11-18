Lo que se sabe de la familia que fue arrastrada en su vehículo por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca: hay un muerto y tres desaparecidos

La temporada de lluvias sigue causando emergencias en todo el país. Esta vez, el municipio afectado fue Silvania, en el departamento de Cundinamarca, donde la creciente súbita de la quebrada Yayata causó daños en varias viviendas a su paso por el barrio La Esperanza, y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato.
Y es que en esa zona rural, un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente de la quebrada, que tras un aguacero que duró más de cuatro horas, generó una palizada que se llevó consigo al vehículo modelo Nissan Sentra.
De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de los cinco ocupantes del vehículo, “una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor”. Sin embargo, las otras tres personas continúan desaparecidas.