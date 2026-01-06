María Corina Machado asegura que volverá “lo antes posible” a Venezuela y que quiere compartir el Nobel de Paz con Trump

No obstante, estas declaraciones suceden justo cuando el presidente Donald Trump decidió, aparentemente, haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en Venezuela tras declaraciones posteriores al ataque, en las que, además, ha mostrado simpatía por Delcy Rodríguez.

En cuanto a su regreso a Venezuela, que ha estado en entredicho desde que salió en diciembre del año pasado para recibir el premio Nobel de Paz en Oslo, la caraqueña reafirmó que ya se encuentra “planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.

“Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados”, declaró la nobel de Paz.

Machado, en medio de su entrevista con Fox News, dijo que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” del continente americano, dos días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos.

En su primera aparición en medios, la líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que quiere volver a su país “cuanto antes” y aseguró que Delcy Rodríguez, recién juramentada presidenta interina, es “una de las arquitectas centrales de la tortura” del régimen venezolano.

La líder de la oposición aseguró que “Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”. Y agregó que “es una aliada y enlace clave de Rusia, China e Irán; ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar”.

En esta entrevista, también elogió a Donald Trump por su despliegue para capturar a Maduro. “Ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a una tiranía”, dijo Machado.

“Quiero expresar hoy, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista... Es un gran paso hacia una transición democrática”, agregó.

En medio de estas declaraciones, no perdió la oportunidad de reiterar su posición de cercanía con el mandatario estadounidense y de su intensión de compartir con él su Nobel de Paz.

“Ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, aseguró.

Estas declaraciones se dan tras el viraje que ha dado el gobierno estadounidense, en especial Donald Trump, quien aseguró que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado en el país estadunidense y uno de los más cercanos a Trump, aseguró este pasado domingo que la opositora es “fantástica”. Sin embargo, en este momento ellos están buscando un camino que lleve a una transición democrática en el país, y ese poder ella hoy no lo tiene en Venezuela.

“Pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses”, aseguró Rubio.

