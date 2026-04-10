Exclusivo | La carta perdida del capo Pablo Escobar regresó a manos de su destinatario original

Exclusivo: esta fue la inesperada dificultad que enfrentó Ángel Barajas para clasificar a la final de la Copa Mundo de Gimnasia en Croacia

El cucuteño Ángel Barajas, de 19 años, pasó tercero en las semifinales de barra fija y primero en paralelas. También entraron Camilo Vera y Jorman Álvarez.

No estaba cómodo por completo. En sus rutinas del viernes en barra fija y barras paralelas en la parada de Copa Mundo de gimnasia artística que se realiza en Osijek, Croacia, el colombiano Ángel Barajas utilizó unos guantes prestados.

El cucuteño de 19 años, medallista de plata en los Olímpicos de París, salió con unas calleras que le donaron el