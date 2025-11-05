Llegan los primeros coches eléctricos que reemplazarán a los caballos para ponerle fin al maltrato animal en Cartagena

El anuncio fue hecho por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien aseguró que esta transformación marca un antes y un después en la historia de la ciudad. “Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y con la dignificación de quienes durante tantos años han trabajado en este oficio tan representativo de nuestra ciudad”, dijo el mandatario.

Lea también: Los tradicionales carruajes de caballos en Cartagena serán reemplazados por 60 coches eléctricos, ¿cuándo llegarán? Los coches, fabricados en Henan, China, y ensamblados en Cartagena por la empresa Rennorgy SAS, serán conducidos por los mismos coches que durante décadas recorrieron las calles del Centro Histórico con caballos. La inversión total del proyecto asciende a $7.000 millones.

El patio-taller que albergará a los nuevos vehículos está ubicado en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, en un espacio renovado de más de 2.850 metros cuadrados. allí se instalaron 244 paneles solares que suministrarán energía fotovoltaica con una potencia de 150 kWh, permitiendo la carga simultánea de 60 baterías. El alcalde Turbay visitó el lugar junto al comediante Alejandro Riaño, reconocido activista contra el maltrato animal, para supervisar los avances del sistema.