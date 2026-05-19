Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables en la muerte de Yulixa Toloza

El Servicio de Investigación Penal (SIP) del estado Portuguesa, en Venezuela, confirmó la captura de tres ciudadanos requeridos internacionalmente por la justicia colombiana por su presunta participación en el caso de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer hallada muerta tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente su extradición a Colombia.
Según informó el ente investigador, “en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911”, se elevará la solicitud formal contra dos hombres y una mujer que fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa, Venezuela, tras la activación de una notificación azul de Interpol.
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La Fiscalía precisó que “los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”.
A los ciudadanos requeridos internacionalmente por la justicia colombiana se les acusa de los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.