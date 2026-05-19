Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables en la muerte de Yulixa Toloza

El Servicio de Investigación Penal (SIP) del estado Portuguesa, en Venezuela, confirmó la captura de tres ciudadanos requeridos internacionalmente por la justicia colombiana por su presunta participación en el caso de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer hallada muerta tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente su extradición a Colombia. Según informó el ente investigador, “en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911”, se elevará la solicitud formal contra dos hombres y una mujer que fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa, Venezuela, tras la activación de una notificación azul de Interpol. Entérese: ¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá La Fiscalía precisó que “los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”. A los ciudadanos requeridos internacionalmente por la justicia colombiana se les acusa de los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Capturan en Venezuela a señalados de presunta participación en desaparición de mujer colombiana. Foto: SIP PORTUGUESA

De acuerdo con la minuta informativa divulgada por el SIP Guanare, las capturas se lograron “mediante labores de investigación” y están relacionadas con “el caso de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la ciudadana colombiana Yulixa Consuelo Toloza”, ocurrido tras hechos registrados el pasado 13 de mayo en Bogotá. Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados como propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser, establecimiento donde la víctima se practicó una lipólisis láser. Conozca: Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal El operativo se realizó en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare, en el estado Portuguesa. Según las autoridades venezolanas, la pareja fue detenida cuando regresaba desde Colombia hacia territorio venezolano acompañada por sus dos hijos menores de edad y la madre de la mujer. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal bajo coordinación del comisario Freddy Segovia. Además, el comandante de la Policía Estadal de Portuguesa, Luis Alberto Morales Guerrero, confirmó que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de ese estado mientras avanzan las coordinaciones judiciales con Colombia.

El caso de Yulixa Toloza generó conmoción nacional luego de que se conociera que desapareció tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Las investigaciones revelaron que el centro Beauty Láser operaba presuntamente de manera ilegal y sin las condiciones adecuadas para realizar procedimientos invasivos. Durante los operativos de inspección, las autoridades encontraron además a otra paciente en estado de abandono dentro del inmueble. Cámaras de seguridad del sector registraron que Yulitza fue sacada inconsciente del lugar y subida a un vehículo particular por dos hombres. Días después, el automóvil fue hallado oculto en un garaje de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.