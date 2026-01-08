Caso Zulma Guzmán: Fiscalía investiga a más personas por el envenenamiento de dos niñas con talio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación estaría abriendo nuevas líneas de investigación paraestablecer si otras personas, además de Zulma Guzmán Castro, tuvieron participación en el homicidio de dos niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá.

Así lo confirmará la defensa de las víctimas, según informó La FM. El abogado Majer Nayi Abushihab, representante civil de una de las víctimas,aseguró que la investigación no se limita a una sola responsable.

Relacionado: Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

“Es una línea investigativa que está abierta. La Fiscalía está investigando a más personas, hay más sospechosos, hay más personas que seguramente tendrán participación.y eso es lo que la Fiscalía está terminando de acreditar”, explicó.

El jurista señaló que, de acuerdo con lo que ha avanzado el proceso, podría surgir nuevos implicados en lo sucedido en abril de 2025.

“Es muy probable que en el futuro puedan resultar involucradas más personas. Eso es algo que la Fiscalía está determinando, pero son hechos positivos, no es por haber omitido, sino por haber hecho”, dijo Abushihab al medio citado.

Sobre el papel del mensajero que entregó el paquete con las frambuesas contaminadas, el abogado fue enfático en descartar cualquier responsabilidad penal por ser ajeno a estos hechos.

Mientras la investigación avanza en Colombia, Zulma Guzmán Castro enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido. La mujer,buscada con circular roja de Interpol como presunto responsable del crimen, fue enviado a la prisión HMP Bronzefield luego de que una jueza de Londres decretara prisión preventiva en su contra.