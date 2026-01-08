x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Caso Zulma Guzmán: Fiscalía investiga a más personas por el envenenamiento de dos niñas con talio en Bogotá

Autoridades continúan con la investigación por el asesinato de dos niñas de 13 y 14 años en Bogotá.

  • Hasta ahora, Zulma Guzmán Castro ha sido la única señalada como responsable del homicidio de dos niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    Hasta ahora, Zulma Guzmán Castro ha sido la única señalada como responsable del homicidio de dos niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación estaría abriendo nuevas líneas de investigación paraestablecer si otras personas, además de Zulma Guzmán Castro, tuvieron participación en el homicidio de dos niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá.

Así lo confirmará la defensa de las víctimas, según informó La FM. El abogado Majer Nayi Abushihab, representante civil de una de las víctimas,aseguró que la investigación no se limita a una sola responsable.

Relacionado: Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

“Es una línea investigativa que está abierta. La Fiscalía está investigando a más personas, hay más sospechosos, hay más personas que seguramente tendrán participación.y eso es lo que la Fiscalía está terminando de acreditar”, explicó.

El jurista señaló que, de acuerdo con lo que ha avanzado el proceso, podría surgir nuevos implicados en lo sucedido en abril de 2025.

Es muy probable que en el futuro puedan resultar involucradas más personas. Eso es algo que la Fiscalía está determinando, pero son hechos positivos, no es por haber omitido, sino por haber hecho”, dijo Abushihab al medio citado.

Sobre el papel del mensajero que entregó el paquete con las frambuesas contaminadas, el abogado fue enfático en descartar cualquier responsabilidad penal por ser ajeno a estos hechos.

Mientras la investigación avanza en Colombia, Zulma Guzmán Castro enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido. La mujer,buscada con circular roja de Interpol como presunto responsable del crimen, fue enviado a la prisión HMP Bronzefield luego de que una jueza de Londres decretara prisión preventiva en su contra.

Esa decisión se toma, luego de que fuera notificada oficialmente sobre la circular roja de Interpol que pesa en su contra, lo que active formalmente el proceso de extradición solicitado por Colombia. Esto, luego de que los médicos que la trataban dictaminaran que se encontraban en buen estado de salud tras intentar suicidarse en diciembre pasado.

La información fue confirmada por el medio. El sol, que reveló que Guzmán apareció ante el tribunal vistiendo una chaqueta negra con una parte superior de rayas blancas y negras.

Durante la diligencia, según ese diario, la mujer pidió no ser extraditada y la jueza la decretó prisión preventiva. La próxima audiencia será el 12 de enero.

Guzmán, el pasado 16 de diciembre, fue encontrado en el agua cerca del puente de Battersea, al suroccidente de Londres, dónde habría intentado suicidarse.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde se estima que sus heridas no ponen en peligro su vida”, informó la Policía Metropolitana de Londres, según publicó El sol.

El caso se remonta al 5 de abril, cuando tres niñas y un adulto que las acompañaba fueron llevados de urgencia a la Fundación Santa Fe con un cuadro de intoxicación severa que, horas después,ocasionó la muerte de una de las menores.

Cuatro días más tarde, pese a los esfuerzos médicos, falleció otra de las niñas.

En un inicio se creyó que se trataba de una intoxicación por alimentos, pero las autoridades descubrieron rápidamente que las menores habían consumido talio, un metal inodoro que, aunque se usa en la industria electrónica, puede ser altamente peligroso si se manipula de forma indebida.

En ese contexto, las autoridades establecieron que Guzmán Castro habría enviado frambuesas con talio a las niñas a través de un mensajero de una aplicación de domicilios. El repartidor llegó inicialmente a la vivienda y dijo llevar un regalo, pero el paquete no fue recibido porque la familia aseguró que no había solicitado ningún envío.

El mensajero se retiró, pero regresó minutos después e insistió en que el paquete estaba dirigido a una persona específica del núcleo familiar, actuación que, según la investigación, se habría dado por instrucción de la mujer capturada.

Entérese: La razón por la que Zulma Guzmán, señalada de la muerte de dos menores por envenenamiento, fue demandada en 2023

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida