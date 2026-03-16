MinTransporte le exigió informe técnico a la Aerocivil tras varios incidentes aéreos: “No podemos caer en especulaciones”

Ante los incidentes registrados recientemente en la operación aérea en Colombia, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, le solicitó este lunes 16 de marzo a la Aerocivil presentar un informe técnico sobre los hechos ocurridos.
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El análisis en cuestión fue elaborado a partir de una revisión técnica que incluyó 64 registros de radar y 915 datos provenientes del sistema de comunicaciones con la torre de control, donde han intervenido ante situaciones inusuales.