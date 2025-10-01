Catalina Martínez, la colombiana en la lista Time de los 100 líderes emergentes más influyentes del mundo por su lucha feminista

La abogada caleña, lideresa feminista y defensora de los derechos humanos Catalina Martínez Coral fue seleccionada en la prestigiosa lista de la revista estadounidense Time que reconoce a los 100 líderes emergentes más influyentes en el mundo.
En esta edición, donde aparecieron reconocidas personalidades como Becky G, Lamine Yamal, Erika Kirk o Tate McRae, la activista de 40 años figuró como la única colombiana en la lista de 2025.
Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la ONG global Centro de Derechos Reproductivos, ha liderado litigios históricos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el continente.
La lideresa fue una de las demandantes junto con el movimiento Causa Justa que logró la despenalización del aborto en Colombia en 2022, y el litigio del movimiento Niñas No Madres, que consiguió fallos de la ONU contra Ecuador, Guatemala y Nicaragua por negar el acceso al aborto a niñas víctimas de violencia sexual.
“Desde muy temprana edad estuve muy llamada a trabajar en temas de derechos humanos y activismo social (...) siempre tuve mi corazón activista”, cuenta en entrevista con EL COLOMBIANO. Su trayectoria empezó en el campo más amplio de los derechos humanos, pero pronto se inclinó hacia la defensa de los derechos de las mujeres.
La notificación de Time le llegó hace apenas dos semanas y confesó que el reconocimiento la tomó por sorpresa. “La revista hace seguimiento a liderazgos importantes alrededor del mundo en diferentes ámbitos y luego poco a poco va delimitando la lista de los 100 y se comunica. Fue muy hermoso darme cuenta que me iban a reconocer en esa lista tan prestigiosa”.