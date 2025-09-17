Colombia es el país con más casos de violencia sexual a niñas y adolescentes en Latinoamérica

Aunque América Latina cuenta con más de 200 leyes para reconocer y sancionar las violencias basadas en género (VBG), la realidad demuestra que la normativa no se traduce en protección efectiva para mujeres, niñas y adolescentes.
Un análisis reciente del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) advierte que el problema no radica únicamente en la falta de aplicación de las leyes, sino en estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia.
Lastimosamente, Colombia es el líder en uno de ellos: la violencia sexual contra mujeres menores de edad.