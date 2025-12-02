Denuncian presunta censura del gobierno Petro contra el diario que ha revelado el estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia

Luego de que el diario sueco Expressen revelara el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer en ese país, este medio habría sido censurado en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro. Así lo denunció la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien mostró su preocupación porque dos días después de una publicación en donde el diario europeo mostraba a la esposa del presidente (o exesposa según versiones del mandatario), el portal ya no se podía ver en Colombia. Lea también: Alcocer y contratista Grau de shopping en Suecia, un entramado de poder y contratos “Hoy hacemos una denuncia muy seria sobre posibles censuras a la prensa por parte del gobierno de Gustavo Petro. La página Expressen Internacional, donde se publicaron investigaciones sobre Verónica Alcocer, era plenamente accesible en Colombia. Todos la pudimos ver”, dijo la congresista en un video compartido en sus redes sociales.

Miranda contó que al enterarse de las restricciones para acceder al portal de Expressen, le solicitó una explicación al Ministerio de las TIC a través de un derecho de petición, sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno le generó más dudas.

Desde MinTIC le respondieron a la congresista que el portal fue bloqueado el pasado 31 de octubre “bajo una clasificación asignada por Coljuegos por supuestos juegos ilegales”. Sin embargo, la fecha no coincide y generaría más dudas, pues las denuncias del diario Expressen sobre el estilo de vida de Alcocer se publicaron 15 días después de que supuestamente la página estuviera bloqueada en Colombia según MinTIC.

Esta fue la respuesta que MinTIC le dio al derecho de petición radicado por la representante Katherine Miranda. Foto: Tomada de X @KatheMirandaP

“¿Cómo pudo estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible si, según el gobierno, el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación? Esto requiere una aclaración inmediata”, subrayó la congresista.

Ante las dudas, Miranda confirmó que le pedirá a la Procuraduría que abra una investigación para determinar si hubo un uso indebido de las facultades de bloqueo. “Queremos saber si es la única página que está bloqueada, si más medios colombianos están bloqueados. Es absolutamente grave que en este gobierno se esté censurando a la prensa”, concluyó Miranda.

¿Cuál fue la denuncia que hizo el diario Expressen sobre Verónica Alcocer?