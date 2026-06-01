Gabriel Vallejo asume la derrota de Paloma y reafirma apoyo a Abelardo: “La ciudadanía eligió y el resultado es contundente”

El panorama político en el Centro Democrático entró en una etapa de profunda autocrítica tras los resultados de la primera vuelta presidencial que dejaron con unos resultados apabullantes a Paloma Valencia, casi con una diferencia de nueve millones de sufragios, en la tercera posición.
En entrevista con 6AM de Radio Caracol, el director nacional de la colectividad, Gabriel Vallejo, analizó el fuerte revés sufrido por la candidatura de Paloma Valencia, las fisuras internas que provocaron la alianza con Juan Daniel Oviedo y la postura del partido de cara a la segunda vuelta.