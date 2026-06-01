Gabriel Vallejo asume la derrota de Paloma y reafirma apoyo a Abelardo: “La ciudadanía eligió y el resultado es contundente”

El panorama político en el Centro Democrático entró en una etapa de profunda autocrítica tras los resultados de la primera vuelta presidencial que dejaron con unos resultados apabullantes a Paloma Valencia, casi con una diferencia de nueve millones de sufragios, en la tercera posición. En entrevista con 6AM de Radio Caracol, el director nacional de la colectividad, Gabriel Vallejo, analizó el fuerte revés sufrido por la candidatura de Paloma Valencia, las fisuras internas que provocaron la alianza con Juan Daniel Oviedo y la postura del partido de cara a la segunda vuelta.

Autocrítica y “golpe de realidad” en las urnas

Sin rodeos, Vallejo enfrentó el desenlace electoral admitiendo que el ambiente percibido en las calles no se tradujo en votos, lo que obliga al uribismo a reevaluar desde ahora su estrategia política. "La ciudadanía elegida ayer. Yo creo que el resultado es contundente y eso uno lo tiene que reconocer", manifiesto. Es más, el dirigente reconoció que las proyecciones internas eran mucho más optimistas debido al entusiasmo de sus simpatizantes durante la contienda: “Recorríamos Colombia, sentíamos fervor en la ciudadanía y pensábamos que lo que se le presentaba al país podía convertirse en una alternativa, pero no fue así”, explicó. Ante este escenario de derrota, considerando la carga política del resultado de manera directa:“Yo también lo dije anoche: asumo ante mi partido y ante el país la responsabilidad en esta derrota”.

Otros puntos de la entrevista

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue cuando se mencionó el impacto de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Valencia, un movimiento que despertó disgustos en los sectores más tradicionales del partido. Vallejo no ocultó el costo político de esta apuesta. “Posiblemente esa designación pudo afectar algunas de nuestras bases, yo sí creo que eso es innegable”, confesó. No obstante, pese al costo, defendió la intención original detrás del ala moderada de Oviedo, señalando que “creímos ciertamente que para lograr ese acuerdo se requerían voces distintas”. Asimismo, reflexionó sobre el peso que tuvo asociarse con partidos tradicionales en un momento de apatía ciudadana: “Los hoy partidos enfrentamos enormes problemas de imagen ante la opinión pública”.

¿Qué viene ahora?

Con la mirada puesta en el 21 de junio, Vallejo dejó claro que las fricciones del pasado con el candidato de la derecha quedan archivadas. El Centro Democrático cerrará filas en torno a Abelardo de la Espriella para frenar la llegada del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a la Casa de Nariño. “Hoy Colombia está primero que cualquier situación de campaña”, enfatizó al director del partido, añadiendo que “no nos queda otro camino distinto que acompañar al doctor Abelardo para enfrentar a Iván Cepeda”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí Además, lanzó una dura advertencia sobre el comportamiento del Gobierno nacional frente al desenlace de la segunda vuelta, cuestionando las recientes declaraciones del mandatario. “Creo que Gustavo Petro no va a reconocer los resultados si no le son favorables”, dijo. Lea también: Así va el tire y afloje entre Cepeda y Abelardo por el debate: ambos ponen condiciones y una fecha sobre la mesa

Preguntas frecuentes