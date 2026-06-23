Expresidente Uribe confirma fecha de indagatoria, será el 24 de julio: “esto es un atropello”

A través de una serie de mensajes en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar a la Fiscalía por llamarlo a indagatoria, por las masacres del Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle, sin “haber practicado pruebas”.
“La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”, escribió el exsenador en un primer mensaje.
En otro trino confirmó que la Fiscalía lo citó a indagatoria para el 24 de julio, pero “sin practicar las pruebas que ella decretó”.