El chat con el que se despidió el general Rodríguez, mientras MinDefensa niega que su salida sea represalia por denuncias de carnetización

La salida del general Erick Rodríguez, hasta ahora subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, se produjo días después de que hiciera públicas alertas sobre el control ejercido por las disidencias de las Farc en regiones del país. El Gobierno sostiene que la decisión responde a necesidades del servicio y no a sus denuncias. La decisión quedó formalizada con una orden firmada por el presidente Gustavo Petro, según informes de Caracol Radio. Con ella terminó la carrera militar del general Erick Rodríguez, uno de los oficiales de mayor trayectoria dentro de las Fuerzas Militares. Su retiro ocurre en medio de la controversia generada por recientes advertencias sobre la situación de orden público en varias zonas rurales del país. Antes de ser notificado de su salida, Rodríguez había expuesto información de inteligencia relacionada con presiones ejercidas por estructuras armadas ilegales sobre comunidades de departamentos como Caquetá. Entérese: Sacaron de las Fuerzas Militares al general Rodríguez tras revelar que en elecciones disidencias carnetizaban campesinos Los reportes conocidos señalaban que integrantes de las disidencias de las Farc, particularmente la estructura comandada por alias ‘Calarcá’, estarían promoviendo mecanismos de control territorial que incluían la recolección de recursos económicos para la organización de mesas de votación, así como presiones contra líderes comunitarios. Los documentos también registraban desplazamientos forzados y el uso de población civil para dificultar el avance de operaciones militares.

Las advertencias realizadas por Rodríguez estaban relacionadas con las funciones que desempeñaba dentro del Comando General. Entre sus responsabilidades figuraban el seguimiento a fenómenos de orden público, el análisis de información estratégica sobre amenazas a la población civil y la coordinación de acciones para recuperar el control institucional en territorios afectados por el conflicto armado. En ese contexto, las denuncias sobre constreñimientos, carnetización y presiones contra comunidades son tareas propias de monitoreo e inteligencia militar que hacen parte de la labor operativa de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el Gobierno formalizó su salida de la institución, una coincidencia que abre interrogantes sobre el momento de la decisión. Lea también: Gobierno sacaría al general Erick Rodríguez de las FF.MM. por hablar de carnetización de grupos ilegales al electorado

El mensaje de despedida del general Erick Rodríguez

Poco después de conocerse la decisión presidencial, el oficial envió un mensaje interno dirigido a generales y almirantes de la institución. El contenido de esa comunicación fue revelado por Caracol Radio. “Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo y es necesario compartir con todos ustedes mis pensamientos”, escribió el general al inicio de su despedida. En el mensaje recordó que ingresó a la vida militar cuando tenía 16 años y destacó su permanencia durante más de tres décadas en la institución. “Estoy agradecido con el todo poderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los diez y seis años de edad”, escribió.

Rodríguez agregó que durante su carrera encontró en la rectitud y el servicio la guía de su trayectoria profesional: “Le agradezco también al señor por haberme mostrado siempre el camino del éxito que no es más que el de la rectitud y el servicio”. El oficial también hizo un balance de su experiencia en diferentes regiones del país. “Agradezco por cada día vivido junto a los soldados, cada territorio conocido y cada situación enfrentada en todos mis años de soldado. Todos ellos me han llenado de enseñanzas, experiencia, buenos recuerdos e inmensa satisfacción (...) SIN DUDA ALGUNA, si tuviera la oportunidad de retroceder 39 años en el tiempo volvería a escoger recorrer el camino de los soldados de Colombia”, expresó.

Más adelante reconoció que quedaron tareas pendientes frente a los desafíos de seguridad del país. “Solo lamento que el tiempo es finito y corre muy rápido para poder hacer más cosas para hacer de nuestra nación una más próspera, segura y estable, hacer de nuestro ejército uno más profesional y fuerte”, afirmó. Finalmente, señaló que asumía la decisión “lleno de aceptación, gratitud y docilidad” y agradeció al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, así como al alto mando militar. “Señores generales y almirantes, me siento honrado y profundamente orgulloso de haberlos conocido a todos y compartir con ustedes esta noble tarea de defender a los colombianos”, concluyó. Conozca: Disidencias de Farc expiden “certificados de permanencia temporal” a visitantes en veredas de Meta

La respuesta del Ministerio de Defensa por Pedro Sánchez

Tras la polémica generada por la coincidencia entre las denuncias y el retiro del oficial, el Ministerio de Defensa descartó que exista relación entre ambos hechos. El ministro Pedro Sánchez aseguró que la decisión no constituye una represalia por las alertas emitidas sobre el orden público. A través de un mensaje en X, sostuvo que “Denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad de los colombianos no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública”.

El ministro añadió que “Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”.