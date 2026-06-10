El chat con el que se despidió el general Rodríguez, mientras MinDefensa niega que su salida sea represalia por denuncias de carnetización

La salida del general Erick Rodríguez, hasta ahora subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, se produjo días después de que hiciera públicas alertas sobre el control ejercido por las disidencias de las Farc en regiones del país. El Gobierno sostiene que la decisión responde a necesidades del servicio y no a sus denuncias.
La decisión quedó formalizada con una orden firmada por el presidente Gustavo Petro, según informes de Caracol Radio. Con ella terminó la carrera militar del general Erick Rodríguez, uno de los oficiales de mayor trayectoria dentro de las Fuerzas Militares.
Su retiro ocurre en medio de la controversia generada por recientes advertencias sobre la situación de orden público en varias zonas rurales del país. Antes de ser notificado de su salida, Rodríguez había expuesto información de inteligencia relacionada con presiones ejercidas por estructuras armadas ilegales sobre comunidades de departamentos como Caquetá.
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Los reportes conocidos señalaban que integrantes de las disidencias de las Farc, particularmente la estructura comandada por alias ‘Calarcá’, estarían promoviendo mecanismos de control territorial que incluían la recolección de recursos económicos para la organización de mesas de votación, así como presiones contra líderes comunitarios. Los documentos también registraban desplazamientos forzados y el uso de población civil para dificultar el avance de operaciones militares.