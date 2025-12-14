31 congresistas de izquierda buscaban a través de una carta que 11 acusados por terrorismo quedaran en libertad

La Fiscalía judicializó a 11 presuntos integrantes de una estructura que en el 2024 y 2025 habría replicado las acciones violentas de la llamada Primera Línea Durante las protestas de 2021. Este proceso avanza pese a peticiones de senadores y representantes de la bancada del Gobierno que han solicitado que los investigados queden en libertad.

El ente acusador investiga a la presunta banda delincuencial por, al parecer, estar detrás de al menos 12 ataques perpetrados entre 2024 y 2025. Los señalados habrían planeado y ejecutado atentados contra la fuerza pública, población civil y el sistema de transporte e infraestructura física de Bogotá.

Los señalados fueron capturados en medio de registros, allanamientos y operativos realizados por la Policía Nacional quienes recopilaron información dada ciudadanos, estudiantes y las universidades.

En medio de esos operativos que dio con la captura de los once presuntos integrantes de la estructura criminal se incautaron panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con diferentes símbolos.

Pese a estas pruebas y a las acusaciones que hay sobre ellos por delitos como terrorismo, daño en bien ajeno, porte o tenencia de arma de fuego y demás conductas agravadas, un grupo de senadores y representantes buscaban a través de una carta que estos jóvenes obtuvieran su libertad.