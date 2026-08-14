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Familia de Medellín pide ayuda por misteriosa desaparición de anciana en Santa Marta

Hace una semana salió de su casa sin informarle a nadie, acompañada de su mascota. Su hija asegura que no padece desórdenes mentales ni está medicada.

  • La última vez que vieron a Luz Estella Zapata Pérez, andaba con su mascota en Santa Marta. FOTOS: CORTESÍA.
    La última vez que vieron a Luz Estella Zapata Pérez, andaba con su mascota en Santa Marta. FOTOS: CORTESÍA.
  • Luz Estella reside en el barrio San Germán de Medellín. FOTO: CORTESÍA.
    Luz Estella reside en el barrio San Germán de Medellín. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Una familia de Medellín está sufriendo por la misteriosa desaparición de una madre de 68 años, quien sin ninguna explicación salió de su casa y terminó recorriendo las calles de Santa Marta, con rumbo desconocido.

La protagonista de esta historia es la viuda Luz Estella Zapata Pérez, quien reside con una hermana y su mascota Lilo en el occidente de la capital antioqueña.

Su hija Sara le explicó a EL COLOMBIANO que la última vez que la vieron en la ciudad fue el pasado 7 de agosto, caminando con el perrito por el barrio Sevilla.

“Ella no tiene la costumbre de desaparecerse así. No tiene antecedentes de problemas mentales, ni está medicada, ni consume drogas, por eso esta situación ha sido tan sorpresiva para todos”, comentó.

Con ayuda de las autoridades, la familia inició el rastreo, constatando que en la madrugada de aquel día abordó un bus de la empresa Rápido Ochoa en la Terminal del Norte, con rumbo a la Costa Caribe.

Luz Estella y Lilo llegaron a un hotel de Santa Marta y pasaron allí la noche, sin avisarle a nadie. Extrañamente, la señora dejó en ese lugar parte de su equipaje y el teléfono celular, y volvió a desaparecer.

La siguiente pista fue el 12 de agosto, cuando se hospedó en otro hotel del sector La Bahía, allá mismo en Santa Marta.

Con apoyo de la Policía, que está patrullando las calles buscándola, Sara viajó a esa ciudad y visitó los dos hoteles, donde le informaron que nadie la había visitado durante sus cortas estadías.

En las cámaras de seguridad se le ve saliendo a dar caminatas con la mascota, sin nadie al lado.

Luz Estella reside en el barrio San Germán de Medellín. FOTO: CORTESÍA.
Luz Estella reside en el barrio San Germán de Medellín. FOTO: CORTESÍA.

“Ella no tiene familiares ni amigos allá. La última vez que estuvo fue hace cuatro años, pero no entendemos por qué no nos avisó”, expresó Sara.

Desde el 12 de agosto no hay información de su madre. “Ella no está trabajando, el dinero que tiene es porque la familia se lo da”, agregó su hija.

Luz Estella mide 1,48 metros, es trigueña, de ojos cafés y lleva las canas teñidas de morado. En la última grabación viste una gorra, camisa blanca y pantalón negro de rayas blancas. Su única compañía es el perro Lilo, un criollo de pelaje anaranjado.

Si usted la ha visto, por favor reporte su paradero a las líneas 122 y 123 de la Fiscalía y la Policía, respectivamente.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Medellín asume caso de peruano desaparecido.

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