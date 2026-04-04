Cielo Rusinque vuelve a ser la superintendente de Industria y Comercio, a pesar de que Consejo de Estado la sacó del cargo

En el Decreto 0361 de 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron en firme el regreso de Cielo Rusinque a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que el 19 de marzo un fallo del Consejo de Estado la sacó del cargo.

En el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra Diana Marcela Morales, se mencionan como motivos de la decisión el puesto vacante de superintendente, el cual quedó vacío después de que Rusinque renunciara el 25 de marzo.

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Sin embargo, en el decreto no se menciona el fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento y que posteriormente ocasionó su salida de la entidad encargada de vigilar a las empresas y proteger los derechos de los consumidores.

Hace dos semanas, el tribunal argumentó que la abogada no cuenta con los requisitos necesarios para ocupar el cargo. En la demanda que resolvió el Consejo se menciona que Rusinque no posee títulos de maestría ni doctorado en asuntos relacionados con su puesto y que tampoco tiene más de 10 años de experiencia en labores similares a este.

A pesar de que no hay mención alguna a esta decisión, en el decreto que la vuelve a reintegrar a la Superintendencia sí se hace énfasis en la necesidad de su nombramiento. Esto se debe a la vigencia de la Ley de Garantías que, como cita ese mismo documento, suspende “cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial”.