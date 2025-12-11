De qué se trata “Cielos en Calma”, el proyecto de ley que busca regular el uso de la pólvora en Colombia

El Congreso dio un primer paso para transformar el uso de la pólvora en el país al aprobar en primer debate el proyecto de ley “Cielos en Calma”, una iniciativa que propone impulsar tecnologías insonoras y establecer lineamientos para el uso de artículos pirotécnicos, especialmente durante la temporada decembrina.

El proyecto de ley aprobado este miércoles 10 de diciembre es liderado por los senadores Andrés Guerra y Andrea Padilla.

Padilla explicó que el proyecto busca proteger la vida de las personas, los animales y la naturaleza.

La ley regularía la destinación de recursos públicos, prohibiendo que se usen para comprar pólvora; además, establecería la prohibición de las alboradas mediante perímetros controlados que disminuyan riesgos y afectaciones.

“Para proteger la vida de las personas, de la naturaleza y de animales domésticos y silvestre”, precisó,

También impondría límites al ruido al reducir al mínimo los decibeles permitidos y fijaría fechas, duración y horarios precisos para cualquier espectáculo que incluya pirotecnia, atendiendo al impacto que estos eventos generan en animales y en el ambiente.

Padilla enfatizó que “no se trata de cuidar el negocio de un par de personas, aquí se trata de cuidar la vida en todas sus expresiones. Con este proyecto de ley ya habíamos llegado a tercer debate, pero el lobby de los polvoreros y los intereses electoreros lo hundieron. Vamos a persistir. Hoy una gran noticia en el Día Mundial de los Derechos de los Animales”.

Padilla insistió en que el objetivo no es eliminar las celebraciones.“Es un proyecto que no busca la prohibición de la pirotecnia, busca establecer reglamentaciones básicas para reducir riesgos y proteger la vida, sin afectar el sector económico, al que le proponemos adaptarse y evolucionar”.

Aunque la iniciativa recibió respaldo mayoritario, también surgieron llamados a incluir un espacio de diálogo antes del debate en plenaria. “Le vamos a dar el voto positivo, pero con un compromiso: antes de que se abra el debate en plenaria o se radique la ponencia, que se haga una mesa de trabajo recogiendo lo dicho por los compañeros y podamos buscar un periodo de transición”, señaló el senador Didier Lobo.