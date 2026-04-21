Cinco exjefes del Bloque Caribe de las Farc reconocieron patrón de secuestros en Colombia ante la JEP

Cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc comparecieron este martes 21 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el municipio de María la Baja, Bolívar, para reconocer públicamente su responsabilidad por los secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
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