Anticipan que este viernes la Junta Directiva del Banco de la República volverá a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos

Este viernes comenzaría una nueva escalada de las tasas de interés del Banco de la República a raíz de nuevas presiones inflacionarias, en parte por el elevado incremento del salario mínimo.

    Junta Directiva del Banco de la República se reunirá este viernes para tomar decisiones sobre las tasas de interés. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá el próximo 30 de enero de 2026 para definir el rumbo de la tasa de interés de política monetaria, que actualmente se ubica en 9,25%, nivel fijado tras la decisión adoptada en diciembre de 2025.

El encuentro llega en un contexto de renovadas tensiones inflacionarias y de ajustes en las expectativas del mercado, factores que han llevado a varios analistas a anticipar un nuevo endurecimiento de dichas tasas.

De hecho, los analistas de Bancolombia y de Conficolombiana prevén que la Junta Directiva suban hasta en 50 puntos la tasa de interés. La directora de Investigaciones Económicas, Laura Clavijo, advierte que “la próxima decisión de política monetaria del Banco de la República se da en un contexto en el que los riesgos inflacionarios han vuelto a inclinar el balance de manera clara”.

Le puede gustar: Al estilo Petro: Trump arremete contra el Banco Central y Powell denuncia ataque a la independencia monetaria de EE. UU.

Bajo este escenario, la entidad espera que la Junta Directiva aumente la tasa de 9,25% a 9,75%, reforzando el sesgo contractivo de la postura monetaria.

El análisis señala que la decisión estaría sustentada en la evolución reciente de los precios, ya que la desaceleración de la inflación ha sido más gradual de lo previsto y ha coincidido con choques adicionales que presionan al alza el costo de vida. Entre estos factores, el ajuste del salario mínimo ocupa un lugar central.

Según Clavijo, “el salario mínimo no solo tiene un impacto directo sobre los costos laborales, sino que además amplifica las presiones inflacionarias más allá de su efecto inicial”.

El desafío de un gasto menos sensible al crédito

Bancolombia también identifica un reto estructural para la efectividad de la política monetaria. En los últimos años, aunque las mayores tasas de interés han reducido el volumen de crédito, el gasto de los hogares se ha mostrado menos sensible a este canal tradicional de transmisión.

“El principal reto para la efectividad de la política monetaria de cara al control de la inflación residiría en un cambio estructural en la forma en que los hogares financian su gasto”, explica Clavijo.

Lea también: El oro está imparable: supera los US$5.500 la onza y marca récord histórico por noveno día

Corficolombiana alerta por expectativas desancladas

Una visión similar tiene Corficolombiana. Su director de Investigaciones Económicas, César Pabón, sostiene que el aumento del 23% en el salario mínimo marcó un punto de inflexión en las perspectivas inflacionarias de 2026.

Este ajuste impulsó un salto en las expectativas de inflación para el año, que pasaron de 4,5% a 5,9%, el mayor incremento mensual registrado según la encuesta de enero del Banco de la República. Además, elevó el riesgo de efectos de segunda ronda, con un aumento histórico en las expectativas a 24 meses, de 3,9% a 4,6%.

Con eso de fondo, Pabón considera que elevar las tasas de interés será clave para evitar un mayor desanclaje de las expectativas y para enviar una señal clara del compromiso del Banco con el retorno de la inflación al rango objetivo en 2027.

Un ciclo más restrictivo en 2026

El análisis de Corficolombiana señala que, aunque las tasas de interés fueron altas en 2025, la inflación no bajó como se esperaba y se mantuvo por encima del 5%. Esto muestra que los precios han sido difíciles de controlar.

Una de las razones es que buena parte de los gastos de la economía, cerca del 60%, suben automáticamente cada año con el aumento del salario mínimo o con la inflación pasada. Esto hace que subir las tasas de interés no sea tan efectivo para frenar los precios. Por eso, Corficolombiana considera que en 2026 será necesario mantener tasas aún más altas para contener la inflación.

Según César Pabón, la idea es apretar hoy para poder aflojar más adelante. Si se logra controlar las expectativas de inflación durante 2026, el Banco de la República podría empezar a bajar las tasas en 2027, con un menor impacto negativo para la economía. En este escenario, la firma estima que la tasa de interés podría subir de forma gradual hasta 11,75% al final de 2026.

Entérese: Junta del Banco de la República realizará este viernes su última reunión de política monetaria, ¿qué pasaría con las tasas de interés?

Bloque de preguntas y respuestas

¿El Banco de la República subirá tasas en enero de 2026?
La mayoría de analistas espera un aumento de 50 puntos básicos, llevando la tasa de 9,25% a 9,75%.
¿Por qué el salario mínimo afecta la inflación?
Porque incrementa costos laborales y activa ajustes automáticos en precios y contratos, generando efectos de segunda ronda.
¿Hasta dónde podrían subir las tasas en 2026?
Corficolombiana estima que podrían llegar hasta 11,75% hacia finales del año.
