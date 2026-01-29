Anticipan que este viernes la Junta Directiva del Banco de la República volverá a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos

La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá el próximo 30 de enero de 2026 para definir el rumbo de la tasa de interés de política monetaria, que actualmente se ubica en 9,25%, nivel fijado tras la decisión adoptada en diciembre de 2025.

El encuentro llega en un contexto de renovadas tensiones inflacionarias y de ajustes en las expectativas del mercado, factores que han llevado a varios analistas a anticipar un nuevo endurecimiento de dichas tasas.

De hecho, los analistas de Bancolombia y de Conficolombiana prevén que la Junta Directiva suban hasta en 50 puntos la tasa de interés. La directora de Investigaciones Económicas, Laura Clavijo, advierte que “la próxima decisión de política monetaria del Banco de la República se da en un contexto en el que los riesgos inflacionarios han vuelto a inclinar el balance de manera clara”.

Bajo este escenario, la entidad espera que la Junta Directiva aumente la tasa de 9,25% a 9,75%, reforzando el sesgo contractivo de la postura monetaria.

El análisis señala que la decisión estaría sustentada en la evolución reciente de los precios, ya que la desaceleración de la inflación ha sido más gradual de lo previsto y ha coincidido con choques adicionales que presionan al alza el costo de vida. Entre estos factores, el ajuste del salario mínimo ocupa un lugar central.

Según Clavijo, “el salario mínimo no solo tiene un impacto directo sobre los costos laborales, sino que además amplifica las presiones inflacionarias más allá de su efecto inicial”.