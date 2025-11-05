Colombianos destinarían hasta el 90% de sus ingresos para comprar medicamentos que el Estado no entrega: Defensoría

La crisis en el acceso a medicamentos en Colombia sigue golpeando a miles de pacientes que dependen del sistema de salud público. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que los usuarios están asumiendo con su propio dinero el costo de medicamentos esenciales que las entidades prestadoras de salud (EPS) no entregan a tiempo, llegando en algunos casos a gastar hasta el 90% de sus ingresos mensuales.
El estudio determinó el impacto económico de la falta de entrega oportuna de seis medicamentos clave: Metformina, Valsartán e Insulina Glargina —usados en tratamientos para la diabetes y la hipertensión—, además de fármacos esenciales en salud mental y neurológica, como la Quetiapina y el Ácido Valproico, y en salud materna, como el Ácido Fólico.
Según los cálculos de la Defensoría, basados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, el costo del tratamiento mensual de estos medicamentos puede representar entre un 7% y un 90% de los ingresos de una persona, dependiendo de su nivel económico.
Este gasto, advierte el informe, “afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna”.