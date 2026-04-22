Denuncian que Colpensiones le entregó contrato a dedo a la cooperativa Confiar, que le prestó al Pacto Histórico en campaña

La denuncia sobre un convenio firmado por Colpensiones volvió a poner en el centro del debate la relación entre recursos públicos y actores financieros privados. La polémica envuelve también al Pacto Histórico y a la Cooperativa confiar, y tiene que ver con contratos millonarios entregados, presuntamente, a dedo. Así lo denunció la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia. El acuerdo que prendió las alertas fue suscrito en noviembre de 2025 con la Cooperativa Confiar. Mediante él la entidad entró a participar en el proceso de pago de las mesadas pensionales. Según la congresista, el contrato se realizó bajo la modalidad de contratación directa y permite, entre otras cosas que la cooperativa intervenga en el flujo de recursos destinados a millones de jubilados. “Colpensiones le gira los recursos a Confiar, ellos los utilizan durante un día (los pueden prestar para ganar rendimientos) y después los giran a los pensionados. Ahí está la ganancia de la Cooperativa”, explicó Valencia en su cuenta de X. Pero la discusión sobre recursos públicos y privados no se sustenta únicamente en el hecho de que la Cooperativa pueda manejar los dineros de pensiones. En su denuncia, Valencia fue enfática en resaltar que Confiar ha tenido, desde hace años, relaciones estrechas con el oficialismo.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2022 Confiar habría contribuido con $4.700 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además de financiar campañas al Congreso del partido del mandatario con $12.000 millones para el Senado y $7.876 millones para la Cámara de Representantes. Para la senadora, estos montos evidencian un vínculo que genera dudas sobre la transparencia del contrato.

La congresista también aseguró que ha recibido respuestas contradictorias por parte de Colpensiones sobre la existencia de un cupo de inversión autorizado para este proceso. “Colpensiones no ha querido informar cuántos recursos manejará Confiar”, dijo. “Primero me dijeron que tenían cupo de inversión autorizado para pago de nómina, pero después negaron que hubieran autorizado el cupo, es decir, el monto de dinero que administrarían. Si Confiar no tiene cupo de inversión autorizado, no tiene sentido que haya firmado un Convenio para pagar las mesadas pensionales”, agregó.

¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo cuestionado corresponde al Convenio de Servicios Especiales Financieros No. 092 de 2025, suscrito entre Colpensiones y Confiar. En el documento figuran como firmantes Wendy Caroline Mercado Vanegas, en representación de la administradora pública, y Leandro Antonio Ceballos Valencia, como representante legal de la cooperativa. En total son 33 páginas. El objeto del convenio es el siguiente: “Suscribir un convenio con CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, en el cual se establezcan todas las condiciones y especificaciones, para la utilización de los servicios financieros, canales, portal y demás servicios requeridos para el pago oportuno de las prestaciones económicas a los pensionados y jubilados del Sistema General de Seguridad Social por invalidez, vejez, muerte, Empos y Auxilios funerarios a cargo de COLPENSIONES a nivel nacional y las demás prestaciones económicas que establezca el Sistema General de Pensiones”. Entérese: La demoledora demanda contra decreto que busca nacionalizar $125 billones de ahorro pensional Según lo estipulado, en el convenio también entrarían entonces los retroactivos y traslados de cuenta, además de las modalidades de pago, fechas y condiciones requeridas y regladas en el contrato. En ese orden de ideas, el convenio establece que cualquier problema relacionado con el pago de pensiones sería responsabilidad únicamente de la cooperativa privada.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre la polémica por Confiar y Colpensiones?

El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia de Paloma Valencia mediante un trino en su cuenta de X. Allí dijo que los recursos girados por Confiar no fueron donaciones sino préstamos que, con el tiempo, el Pacto Histórico pagó en su totalidad. ”En cambio el dueño del grupo Aval les ha hecho a ustedes a través de su partido donaciones por decenas de millones de pesos y a pesar de los problemas judiciales en EEUU, que la justicia no quiso investigar en Colombia, mantiene contratos de manejo fiduciario y cuentas con el Estado”, dijo el mandatario. Amplíe la noticia: Borrador de decreto para trasladar $25 billones a Colpensiones es ilegal, alertan expertos En su mensaje, agregó que varias bancas privadas tienen convenios con el Estado, y que eso no debería levantar sospechas porque se trata de una situación normal, común y necesaria en ciertos casos.