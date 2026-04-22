Denuncian que Colpensiones le entregó contrato a dedo a la cooperativa Confiar, que le prestó al Pacto Histórico en campaña

La denuncia sobre un convenio firmado por Colpensiones volvió a poner en el centro del debate la relación entre recursos públicos y actores financieros privados. La polémica envuelve también al Pacto Histórico y a la Cooperativa confiar, y tiene que ver con contratos millonarios entregados, presuntamente, a dedo.
Así lo denunció la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia.
El acuerdo que prendió las alertas fue suscrito en noviembre de 2025 con la Cooperativa Confiar. Mediante él la entidad entró a participar en el proceso de pago de las mesadas pensionales.
Según la congresista, el contrato se realizó bajo la modalidad de contratación directa y permite, entre otras cosas que la cooperativa intervenga en el flujo de recursos destinados a millones de jubilados.
“Colpensiones le gira los recursos a Confiar, ellos los utilizan durante un día (los pueden prestar para ganar rendimientos) y después los giran a los pensionados. Ahí está la ganancia de la Cooperativa”, explicó Valencia en su cuenta de X.
Pero la discusión sobre recursos públicos y privados no se sustenta únicamente en el hecho de que la Cooperativa pueda manejar los dineros de pensiones. En su denuncia, Valencia fue enfática en resaltar que Confiar ha tenido, desde hace años, relaciones estrechas con el oficialismo.