Detienen en el aeropuerto José María Córdova a una estadounidense que era buscada por Interpol

En el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, fue detectada e interceptada en los filtros de Migración Colombia una ciudadana estadounidense, quien era requerida por las autoridades mediante notificación roja de Interpol.

La mujer llegó de un vuelo procedente de Punta Cana, República Dominicana, y una vez ingresó al país, en medio del chequeo y la verificación de identidad, se generó una alerta internacional y se pudo corroborar que era solicitada por México por el delito de extorsión agravada.

“Gracias al compromiso y capacidad de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia-Chocó, seguimos fortaleciendo los controles migratorios para garantizar la seguridad del departamento. Estos resultados evidencian que no solo estamos detectando posibles casos relacionados con explotación sexual y otros delitos transnacionales, sino también extranjeros y ciudadanos con requerimientos judiciales vigentes y circulares internacionales”, dijo la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

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La extranjera fue puesta a disposición de la Dijín de la Policía para proceder con los trámites judiciales.

De 2022 a la fecha, en los puestos de control migratorio de la Regional Antioquia-Chocó, Migración Colombia ha detectado 223 personas, entre extranjeros y colombianos, que eran requeridos mediante orden judicial o circulares de Interpol.